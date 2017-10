Sandra Küchler wird Chefredakteurin von "Druck & Medien"

Frankfurt/Salzburg (ots) - Thomas Fasold, langjähriger Chefredakteur der Branchenzeitschrift "Druck & Medien", der Messe-Tageszeitung "drupa daily" und über mehrere Jahre Vorsitzender der Jury des Druck & Medien Awards, zieht sich mit Jahresende zurück. Neue Chefredakteurin wird Sandra Küchler, die bereits seit 2006 regelmäßig als freie Journalistin für das Druckerei-Fachmagazin arbeitet. Küchler ist seit 2008 auch im Redaktionsteam von drupa daily.

"Ich danke Thomas Fasold für seine Arbeit als Chefredakteur und seinem Beitrag bei der Neupositionierung von Druck & Medien. Sandra Küchler wünsche ich viel Erfolg in ihrer neuen und zugleich anspruchsvollen Aufgabe", erklärt Herausgeber Johann Oberauer.

"Druck & Medien" hat sich Anfang des Jahres komplett neu aufgestellt. "Fachmedien in unserer Branche ticken seit Jahr und Tag alle ziemlich gleich. Sie verbreiten weitgehend die Nachrichten der Industrie. Oft genug benutzen sie dazu sogar denselben Wortlaut der jeweiligen Pressemitteilungen", kritisiert Herausgeber Johann Oberauer im jüngsten Editorial von "Druck & Medien". Dabei müssten nicht die Maschinen, sondern die Menschen, also die Drucker im Mittelpunkt stehen - und ihre drängenden Fragen: Wie kann ich neue Kunden gewinnen oder bestehende noch besser betreuen? Wie kann ich meine Erträge steigern - und muss ich dafür überhaupt mehr Umsatz haben? Welche Maschinen brauche ich wirklich? Wie laste ich sie sinnvoll aus? Und sind Investitionen auch noch in drei Jahren sinnvoll? Wie muss ich meine Mitarbeiter führen? Soll ich IT-Kompetenz im Haus aufbauen oder zukaufen? "Das ist ein komplett anderer Blick, das ist der Blick der Drucker", schreibt Oberauer. Entsprechend liefert das neue "Druck & Medien" in jeder Ausgabe zahlreiche Strategiegespräche mit erfolgreichen Druckern, eine Fülle von Best Cases und umfangreiche Dossiers, die den Druckern Orientierung in einer Phase des Umbruchs bieten.

Neu ist auch eine innovative Online-Jobbörse für die Branche, mit der "Druck & Medien" Druckereien in einem strategischen Kernbereich unterstützen will, nämlich bei der Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

