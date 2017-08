DPRG-Trendbarometer 2017: Studie zu Gehältern, Honoraren, Budgets und Trends im Kommunikationsmarkt erschienen

Berlin (ots) - Der Medienfachverlag Oberauer und die Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) haben das "DPRG-Trendbarometer 2017" veröffentlicht. Die Studie untersucht Gehälter, Honorare, Budgets, Vergabepraxis und generelle Trends im Berufsfeld PR. Sie basiert auf den Angaben von 582 Befragten - Mitglieder und Nicht-Mitglieder der DPRG - aus dem Frühjahr 2017. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Michael Bürker (Hochschule Landshut) wurde die seit 1997 vom Berufsverband vorgelegte Untersuchung neu konzipiert.

Aus dem Inhalt:

- Kommunikationsbudgets in Unternehmen/Organisationen und Erwartungshaltung seitens der Agenturen - Auftragsvergabe/Geschäftsanbahnung und Abrechnungsmodelle - Stundensätze und Pauschalen - Gehaltsgruppen, Zufriedenheit und Boni in Unternehmen/Organisationen sowie in Agenturen - Trends und Entwicklungen des Berufbildes: Selbst- und Fremdbild, Digitalisierung, Marketing und Unternehmenskommunikation, Erwartungen an Verbände

Das DPRG-Trendbarometer 2017, präsentiert von Argus Data Insights, kostet 75 Euro zzgl. MwSt.; DPRG-Mitglieder erhalten je ein Exemplar kostenlos. Bestellungen unter http://dprg-online.de/trendbarometer

