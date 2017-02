Berlin (ots) - Mit einer festlichen Abendveranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin ehrt die Branchenzeitschrift "medium magazin" am Dienstag, 7. Februar, zum 13. Mal die "Journalisten des Jahres".

Die Auszeichnung "Journalisten des Jahres 2016" geht an die Aufdecker der Offshore-Finanzpraktiken in Panama - Bastian Obermayer, Frederik Obermaier und Vanessa Wormer von der Süddeutschen Zeitung. In der Begründung der rund 80köpfigen unabhängigen Jury heißt es: "Es war der Scoop des Jahres: 2,6 Terabyte Datenmaterial hatte das Investigativ-Team der ,Süddeutschen Zeitung' in Kooperation mit dem ICIJ und weltweit 400 Journalisten rund ein Jahr lang durchforstet und crossmedial aufbereitet. Mit den ,Panama Papers' deckten sie im Frühjahr 2016 die Machenschaften dubioser Briefkastenfirmen und ihrer Kunden auf. Weltweit war die Wirkung der Aufdeckungen enorm - und ein Ende ist nicht in Sicht. Diese Arbeit ist ein Musterbeispiel für kollaborativen Journalismus, der über Medien-und Ländergrenzen hinweg komplexe Themen bearbeitet, Dunkelzonen aufhellt und Erkenntnisprozesse anstoßen kann. Das SZ-Team ließ sich nicht von der komplizierten Datenfülle schrecken und bewies eindrucksvoll, was beharrliche, akribische journalistische Recherchen leisten können - Aufklärung im besten Sinne."

Für sein Lebenswerk wird der Filmemacher, Autor und dctp-Gründer Alexander Kluge (84) geehrt.

Zu den Preisträgern in den 10 Fachkategorien gehören: Dunja Hayali (ZDF), Jochen Wegner (Zeit Online), Johanna Adorján (Süddeutsche Zeitung), Jan Böhmermann (ZDF/ZDF neo), Gabriele Fischer (Brand Eins), Lorenz Maroldt (Tagesspiegel), Christina Elmer (Spiegel Online), Jaafar Abdul-Karim (Deutsche Welle), Marc Rath (Magdeburger Volksstimme) und App-Entwickler Martin Hoffmann (Resi).

Zum "Team des Jahres" wurde die gemeinnützige Recherchevereinigung Correctiv gewählt.

Die undotierte Auszeichnung wird seit 2004 im Auftrag von "medium magazin" jährlich von einer rund 80köpfigen Jury aus prominenten Medienexperten, den Vorjahres-Preisträgern und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" vergeben. Die diesjährige Preisverleihung der "Journalisten des Jahres" wird unterstützt von der Daimler AG, der Otto Group und Total.

