Gabriele Fischer ist zum dritten Mal "Wirtschaftsjournalistin des Jahres"

Gabriele Fischer (63) ist die "Wirtschaftsjournalistin des Jahres 2016". Der Chefredakteurin von "Brand eins" ist es bisher als einziger in der Geschichte der Preises gelungen, drei Mal mit dem Titel ausgezeichnet zu werden. Organisiert wird diese jährliche Wahl von den Branchenmedien "Wirtschaftsjournalist" und "Medium Magazin".

Gabriele Fischer finde immer wieder Antworten auf Fragen, die sich noch niemand gestellt habe. "Es denkt nicht für dich!", sei in diesem Jahr eine davon gewesen. Das Schwerpunktheft im Juli habe die technische und ethische Debatte zur Digitalisierung klug auf den Punkt gebracht, hieß es in der Begründung der 18-köpfigen Jury. Mit "Achtung Fakten" habe "Brand eins" einen wichtigen Akzent in der Debatte zur Objektivität im postfaktischen Zeitalter gesetzt: Auf welcher Grundlage bewerten wir eigentlich Aktienkurse, Unternehmen oder ihre Mitarbeiter? Gabriele Fischer sei es auch im vergangenen Jahr immer wieder gelungen, Themen originellen Tiefgang zu verleihen, wodurch sie sich als Agenda-Setterin unentbehrlich gemacht habe.

Die Auszeichnung für das Lebenswerk erhält Stefan Baron, langjähriger Chefredakteur der "Wirtschaftswoche" und zuletzt Kommunikationschef der Deutschen Bank. Baron habe eine "beeindruckende journalistische Vita vorzuweisen", so die Jury. Er habe die "Wirtschaftswoche" 20 Jahre lang "mit bemerkenswertem kommerziellem Erfolg und mit einer klaren inhaltlichen Linie" geführt.

Die Gewinner der weiteren Kategorien:

- Kategorie Unternehmen: Florian Kolf, "Handelsblatt" - Kategorie Verbraucher und Finanzen: Sönke Iwersen, Volker Votsmeier, Yasmin Osman, "Handelsblatt" - Kategorie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft: Wolf Lotter, "Brand eins"

Insgesamt haben es 47 Journalisten in die Liste der "Wirtschaftsjournalisten des Jahres" geschafft.

