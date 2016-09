PR Report Awards 2016: Die Shortlist steht

Berlin (ots) - Die Verleihung der diesjährigen PR Report Awards am Dienstag, den 22. November 2016 in Berlin rückt näher: Soeben hat der Medienfachverlag Oberauer die Shortlist veröffentlicht. Der renommierte Branchenpreis wird in 26 Kategorien verliehen. Tickets für die Winners Night und das neue Tagesprogramm "Finalistenfestival - Cases im Kino" sind ab sofort unter prreportawards.de erhältlich.

Im Finale der PR Report Awards 2016 stehen 80 Wettbewerbseinreichungen. Die Entscheidungen der 32-köpfigen Fachjury unter der Leitung von Chefredakteur Daniel Neuen bleiben bis zur Winners Night geheim. In seiner 14. Saison wartet der Branchenpreis mit diversen Neuerungen auf. So findet die Winners Night erstmals im KOSMOS Berlin statt, einem ehemaligen Filmtheater in der Frankfurter Allee. Tagsüber sind alle Finalisten dazu eingeladen, ihre Projekte in Kinosälen vor Fachpublikum zu präsentieren - unabhängig davon, ob diese von der Jury zum Sieger in ihrer Kategorie gekürt wurden.

Mit dem neuen "Finalistenfestival - Cases im Kino" von 9.00 bis 16.30 Uhr will das Team der PR Report Awards dem Wunsch vieler Gäste nachkommen, mehr über die nominierten Projekte zu erfahren, ohne die bewährte Kompaktheit der abendlichen Preisverleihung aufzugeben. "Für einen geringen Kostenbeitrag können die Gäste der Winner Night einen ganzen Tag lang Einblicke in die Cases bekommen", sagt Sebastian Vesper, Leiter des Berliner Oberauer-Büros, wo die PR Report Awards organisiert werden. Tagestickets zum Preis von 79,- Euro zzgl. MwSt. sind für Käufer von Abendtickets erhältlich; ab fünf Abendtickets können beliebig viele Tagestickets erworben werden.

Neuer Hauptsponsor der PR Report Awards ist WIRmachenDRUCK. Weitere Partner sind C3 Creative Code and Content, Kantar Media und news aktuell.

Die Shortist zu den PR Report Awards 2016 gibt es online unter http://prreportawards.de/finalisten/finalisten-uebersicht/

