GRIP - Das Motormagazin: "Der neue Mercedes-AMG GT C"

GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann mit dem neuen Mercedes-AMG GT C. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTL II" Bild-Infos Download

München (ots) - Sendetermin: Sonntag, 14. Mai 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II

GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann checkt, ob sich auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten Fans des neuen Open-Air-Benz finden lassen.

Dieser knackige Roadster soll die Frischluft-Fans gehörig verzücken: Der neue Mercedes-AMG GT C. Dank druckvoller 557 PS aus einem 4-Liter-V8 mit zwei Turboladern gelingt dem offenen AMG der Sprint auf Tempo 100 in gerade mal 3,7 Sekunden. Erst bei satten 316 km/h ist Schluss. Da zupft es dann gehörig am Haupthaar. Der ideale Untersatz also für GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann. Sie sucht mit dem GT C in Phoenix den größten Achtzylinder weit und breit - und bittet zum Duell. Kann der Hubraum-David gegen Goliath einen Sieg einfahren - und wird der "kleine" Biturbo-Achtzylinder des AMG auch eingefleischte "Bigger is better"-Fans überzeugen?

GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller begibt sich heute auf unbekanntes Terrain: Er soll für GRIP-Zuschauer Keanu einen Wohnwagen samt passender Zugmaschine finden. Und das wie immer zum möglichst schmalen Kurs: Gerade mal 10.000 Euro hat Keanu für das Wohnwagen-Gespann auf der Naht. Dabei braucht er ordentlich Platz, schließlich sollen in dem Caravan vier Personen auf große Urlaubsfahrt gehen. Beim Zugfahrzeug liebäugelt Keanu mit einem kräftigen Diesel-Kombi. Ob Det tatsächlich fündig wird?

Der SUV-Hype ist ungebrochen und auch André aus München möchte ein Exemplar dieser begehrten Gattung. Möglichst außergewöhnlich soll es sein, deshalb bittet er Luxusautohändler Hamid Mossadegh um Hilfe. Natürlich braucht André das Sports Utility Vehicle der Extraklasse nicht fürs Gelände, sondern für den starken Auftritt in der City. Der Münchner möchte keine Massenware. Hamid macht sich auf die Suche und checkt drei SUVs, die nicht von der Stange kommen. André muss sich entscheiden zwischen einem Range Rover Sport SVR, einem getunten Porsche Cayenne und einem besonderen Mercedes-AMG G63.

"GRIP - Das Motormagazin" am 14. Mai 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II

Über "GRIP - Das Motormagazin": Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell