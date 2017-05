"MJUNIK" ab dem 15. Mai bei RTL II

Beauty, Fashion, Lifestyle, Food & Sports - das ist die Welt von Deutschlands In-Crowd schlechthin. Luisa (li.), Roxy (2.v.li.), Sophia (2.v.re.) und Filiz (re.) sind die Bewohnerinnen einer WG, die gleichzeitig ein neues Entertainment-Genre erfinden: die Selfie-Soap! Auf stylischen 200 Quadratmetern im Herzen Münchens leben sie ihren Traum ... Bild-Infos Download

München (ots) - Vier Highlight-Folgen der beliebten Selfie-Soap vorab im TV

- Ab Montag, 15. Mai 2017, um 23:15 Uhr bei RTL II - Alle Folgen stehen im Anschluss an die Ausstrahlung bei RTL II YOU und www.tvnow.de zum Abruf bereit

Exklusive Mode- und Stylingtipps, Fotoshootings, Reisen und glamouröse Events, Fitness- und Ernährungstrends, aber auch der ganz normale Wahnsinn aus Dating, Liebe und Freundschaft, Lust und Frust - das ist die Welt von Deutschlands In-Crowd schlechthin: Roxana "Roxi" Strasser, Luísa Lión, Sophia Phiaka und Filiz Leyla.

Bereits seit Mai letzten Jahres leben die vier erfolgreichen Bloggerinnen und Social-Media-Queens auf 200 Quadratmetern in einer stylischen WG im Herzen Münchens ihren Traum und lassen ihre zahllosen Fans und Follower Tag für Tag an ihrem Leben teilhaben. Dank ihrer selbst gefilmten Videotagebücher, auch Vlogs genannt, entsteht ein völlig neues Serien-Genre - die Selfie-Soap!

Egal ob beim morgendlichen Workout, beim Dinner im Szenelokal, bei Influencer-Parties, im Urlaub in Australien oder beim Shoppen der neuesten Accessoires - die vier zeigen sich sympathisch, hautnah und authentisch - und das oft ungeschminkt und ganz privat.

Anlässlich des einjährigen WG-Jubiläums präsentieren die erfolgreichen Influencerinnen in vier Folgen ganz besondere Highlights aus ihrem aufregenden WG-Jahr und erleben gemeinsam neue spannende Abenteuer.

Filiz zeigt ihren Alltag als aufstrebendes Model und mit welchen Hindernissen sie dabei zu kämpfen hat. Bei Luísa stehen schwerwiegende Entscheidungen an: Hält ihre Beziehung zu Daniel die große Entfernung auf Dauer aus oder ist es nun Zeit für den nächsten Schritt? Roxi möchte als Geschäftsfrau durchstarten. Doch kann sie ihren sportlichen Plan in so kurzer Zeit umsetzen? Und Sophia gibt ganz tiefe Einblicke in ihr Leben vor ihrer erfolgreichen Influencer-Karriere.

Die Extraportion Spaß darf dabei natürlich nicht fehlen. So gehen die Mädels gemeinsam auf Männerfang oder starten einen Roadtrip, um mit Filiz in Mailand ihren Jahrestag zu feiern - Das Chaos ist vorprogrammiert.

"MJUNIK": vier Folgen ab 15. Mai 2017, jeweils montags, um 23:15 Uhr bei RTL II und im Anschluss bei RTL II YOU sowie auf tvnow.de abrufbar

