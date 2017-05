"Der Trödeltrupp" - ab 20. Juni in der Primetime!

2 weitere Medieninhalte

- Trödel-Spezial: Sechs Sonderepisoden in der Primetime - Die Trödelexperten sind unter anderem zu Gast bei Michael Wendler - Sendestart: Dienstag, 20. Juni 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Der Trödeltrupp auf besonderer Mission! Zum Meilenstein der 600. Folge sind ab dem 20. Juni an sechs Dienstagen in Folge neue Jubiläumsausgaben von Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan bei RTL II in der Primetime zu sehen. Mit dabei ist auch Michael Wendler: Bei seiner Schwiegermutter will er mit den Trödlern kostbare Erbstücke zu barer Münze machen.

Seit über neun Jahren begeistert der Trödeltrupp nun schon bei RTL II. Dabei wurden sowohl wertvolle Raritäten als auch unglaubliche Kuriositäten gefunden und in toughen Verhandlungen zu Geld gemacht. Nun geht das Trödelteam sechs Folgen lang zur Primetime auf Spezialmission und stöbert einmal mehr durch Dachböden und Keller. Dabei warten auf Mauro, Sükrü und Otto hartnäckige Sammler und auch ein bekanntes TV-Gesicht.

Denn in den kommenden Spezialfolgen ruft unter anderem Schlagersänger Michael Wendler die Trödler zu Hilfe. Der Auswanderer bringt zusammen mit den Trödlern das Haus seiner Schwiegermutter auf Vordermann. Können die Trödler zwischen CDs und Fanartikeln des ehemaligen Dschungelcampers das Tafelsilber der Familie Wendler veredeln?

Den Auftakt macht aber Dekorateur Hermann (57) aus NRW. Über Jahre hat sich bei ihm ein breitgefächertes Potpourri an Sammlerstücken angehäuft - auf fünf Lagerhallen und insgesamt 3000m² Fläche verteilt. Hier verstecken sich kostbare Erbstücke unter billigem Ramsch. Zudem belasten die Familie Schulden in Höhe von über 40.000 Euro. Können die Trödler jetzt noch helfen? Denn auch in den Spezialfolgen des Trödeltrupps heißt es: knallhartes Feilschen will gelernt sein!

"Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller": Dienstag, 20. Juni 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

