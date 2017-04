RTL II: Zwei irre Kinoparodien am Sonntagabend

"Die Pute von Panem - The Starving Games": Kantmiss Evershot (Maiara Walsh) hat sich freiwillig für die Starving Games gemeldet. Nachdem sie eine Falle ausgelöst hat, leider sie unter seltsamen Halluzinationen... Sendetermin: Sonntag, 30.04.2017 um 21:55 Uhr bei RTL II. © RTL II - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlich beschränkt ... Bild-Infos Download

Sendetermin: Sonntag, 30. April ab 20:15 Uhr bei RTL II

Hier bleibt kein Filmklassiker verschont: Neben der Horrorfilm-Parodie "Scary Movie" zeigt RTL II am Sonntagabend die Free-TV-Premiere "Die Pute von Panem - The Starving Games". Darin wird nicht nur der Kinohit "Die Tribute von Panem" respektlos parodiert, sondern auch zahlreiche weitere Blockbuster wie "Avatar" oder Marvels "The Avengers".

"Scary Movie" USA 2000; Regie: Keenen Ivory Wayans Sendetermin: Sonntag, 30. April, um 20:15 Uhr

Vor genau einem Jahr haben die Freunde Cindy, Brenda, Buffy, Greg, Ray und Bobby an Halloween versehentlich einen Mann überfahren. Jetzt stehen sie alle auf der Abschussliste eines durchgedrehten maskierten Killers...

Wes Craven landete 1996 mit "Scream - Schrei" einen Überraschungshit, der in den folgenden Jahren eine neue Horrorfilm-Welle im Kino auslöste. Neben den beiden "Scream"-Fortsetzungen schafften es zahlreiche Grusel-Thriller in die Kinos, darunter Titel wie "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" oder "Düstere Legenden". In der Parodie "Scary Movie" werden daneben noch populäre Filme wie "Matrix", "American Pie", The Sixth Sense" oder "Pulp Fiction" aufs Korn genommen. Ebenso wie die parodierte "Scream"-Filmreihe war "Scary Movie" ein großer Erfolg an den Kinokassen. Insgesamt wurden fünf Fortsetzungen produziert.

DEUTSCHE FREE-TV-PREMIERE "Die Pute von Panem - The Starving Games" USA 2013; Regie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Sendetermin: Sonntag, 30. April, um 21:15 Uhr

Kantmiss Evershot und ihr Kumpel Peter melden sich freiwillig zu den jährlichen Starving Games. Als Liebespaar steigen sie schnell zu den Lieblingen des Publikums auf. Das gefällt jedoch dem fiesem Präsidenten Snowball nicht. Und so lässt die Spielleitung nichts unversucht, Kantmiss und Peter davon abzuhalten, die Starving Games zu gewinnen.

Für die auf Parodien spezialisierten Filmemacher Jason Friedberg und Aaron Seltzer ("Meine Frau, die Spartaner und ich", "Beilight - Bis(s) zum Abendbrot") war der Welterfolg "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" das ideale Futter, um sich einmal mehr all die Figuren und Blockbuster vorzuknöpfen, die im Science-Fiction-, Fantasy-, Action- oder Abenteuerkino für Aufsehen gesorgt hatten. Neben "Die Tribute von Panem" werden u.a. James Camerons "Avatar", der Actionfilm "The Expendables", "Der Herr der Ringe" oder Marvels "Avengers" parodiert.

