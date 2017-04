RTL II zeigt "Fast & Furious"-Star Dwayne Johnson in der Free-TV-Premiere "Hercules"

"Hercules": Hercules (Dwayne Johnson) führt die Armee von König Cotys in die Schlacht. Sendetermin: Freitag, 28.04.2017 um 20:15 Uhr bei RTL II. © 2014 Paramount Pictures and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. All Rights Reserved. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 Bild-Infos Download

München (ots) - Hercules (Dwayne Johnson), der Sohn einer Sterblichen und des Gottes Zeus, wird von dessen Ehefrau Hera nicht akzeptiert. So zieht er als Söldner durch das Land, bis Prinzessin Ergenia ihn aufsucht und um Hilfe bittet. Hercules soll König Cotys zur Seite stehen und sein Reich Thrakien von der Tyrannei Rhesus' befreien. Gemeinsam mit seinen Gefährten macht sich Hercules auf den Weg, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

Dwayne "The Rock" Johnson erwies sich für die Rolle des Halbgottes Hercules als Idealbesetzung. Seine Filmkarriere begann der ehemalige Wrestling-Superstar mit einer kleinen Rolle in dem Blockbuster "Die Mumie kehrt zurück". In dem Fantasy-Actionstreifen "The Scorpion King" durfte er zum ersten Mal eine Hauptrolle übernehmen. Nach Erfolgen mit Filmen wie "Doom", "Daddy ohne Plan", "G.I. Joe ", "San Andreas" oder der "Fast & Furious"-Reihe gehört er heute zu den beliebtesten und bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Aktuell ist der an der Seite von Vin Diesel, Jason Statham und Charlize Theron in dem Actionhit "Fast & Furious 8" zu sehen. Und schon am 1. Juni 2017 startet sein neuer Kinofilm: In die Neuverfilmung der 90er-Jahre-Kultserie "Baywatch" spielt Johnson die Hauptrolle des Rettungsschwimmers Mitch Buchannon.

Regie führte Brett Ratner, der bereits Erfolgsfilme wie "Rush Hour" 1-3, "Roter Drache" oder "Aushilfsgangster" inszenierte.

"Hercules" USA 2014 Mit Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus Sewell u.a.; Regie: Brett Ratner Deutsche Free-TV-Premiere: Freitag, 28. April, um 20:15 Uhr bei RTL II

