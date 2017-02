"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Der Schatz der Geissens - Deutschland sucht! Sendetermin, 13.02.2017 um 20:15 Uhr bei RTL II - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlich beschränkt auf die Bewerbung der Sendung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

- Spezialfolge der beliebten Doku-Soap - Moderation: Giovanni Zarrella - Live-Berichterstattung von den Verstecken bei rtl2.de - Sendetermin: Montag, 13. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Endlich ist es soweit: Robert und Carmen verstecken neue Schätze! Und diesmal gehen sie auf Heimattour und platzieren hochkarätige Preise in Deutschland und Österreich. Größer, spektakulärer und mit so vielen Schätzen wie noch nie! In Berlin, Köln, München und Seefeld in Österreich können sich die Schatzjäger am 13. Februar auf die Suche machen. Wer beweist eine gute Spürnase und findet den "Schatz der Geissens"?

Die Geissens versteckten schon 13 Schätze in fernen Ländern. Dieses Mal haben sich Carmen und Robert aber etwas ganz Besonderes für ihre Fans einfallen lassen: Die nächsten Schätze verstecken sie in Deutschland! Mit einem Nightliner-Bus fahren die Kult-Millionäre durch ihre Heimat Köln, die Hauptstadt Berlin, die bayerische Metropole München sowie den Skiort Seefeld in Österreich, um die besten Plätze für ihre Schätze zu finden. Dabei bekommen sie prominente Unterstützung: Moderator Giovanni Zarrella, Trödeltrupp-Experte Sükrü Pehlivan oder Schauspielerin Xenia Seeberg begleiten das Heimspiel von Robert und Carmen.

Am 13. Februar um 20:15 Uhr ist es soweit: In der Sendung "Der Schatz der Geissens - Deutschland sucht!" erhalten die Zuschauer Hinweise auf die Verstecke der Schätze und können sich auf den Weg machen. Wer zuerst den Schatz findet, diesen an den Schatzwächter vor Ort übergibt und als Gewinner ausgerufen wird, darf sich über ein Auto sowie weitere hochwertige Preise wie ein Tablet oder Smartphone freuen.

Die Teilnahmebedingungen finden alle Schatzsucher unter www.rtl2.de/schatzdergeissens. Hier können die Zuschauer während der Sendung auch live die Ereignisse an den Verstecken verfolgen.

"Der Schatz der Geissens - Deutschland sucht!" am Montag, 13. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche GlamourFamilie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

