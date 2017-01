"Die Geissens" im Doppelpack - Polizeieinsatz und Panikattacken

1 weiterer Medieninhalt

Sendetermin, 23.01.2017 ab 20:15 Uhr bei RTL II

- Eine neue Doppelfolge der beliebten Doku-Soap - Sendetermin: Montag, 23. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II

Sightseeing in Cartagena! Und die Geissens haben Muffensausen, denn die Indigo Star ist in einen Sturm geraten. Als dann auch noch das Speedboot auf hoher See flöten geht, ist das Drama groß. Doch Trübsal blasen gibt es bei den Jetsettern nicht, schließlich gibt es hier noch einige kolumbianische Sehenswürdigkeiten zu bewundern.

Das erste Mal in Südamerika. Was den Geissens dabei zuerst auffällt: Es ist unglaublich heiß. Gut, dass Cartagena als Entschädigung für das Schwitzen eine Menge Exotik und besondere Attraktionen zu bieten hat.

Mit einer Pferdekutsche geht es durch die Altstadt. Doch ehe sich die Jetsetter versehen, werden sie wegen ihrer 1-PS Limousine von der Polizei angehalten. Normalerweise passiert Robert sowas nur mit seinen 700-PS Schlitten.

Nach einem schönen Sonnenuntergang und einer guten Zigarre erreicht Robert eine Schocknachricht: Die Indigo Star ist in einen schweren Sturm geraten und kann nicht rechtzeitig in Cartagena eintreffen. Wie schlimm steht es um die Jacht und wie geht es der Crew?

Auf San Blas angekommen, wachen die Geissens vor paradiesischen Sandstränden auf, was ihnen nach dem ganzen Stress sehr gelegen kommt. Doch was tagsüber ein Traumland ist, verwandelt sich abends in eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Die Fahrt durch den Hafen ist gruselig und alles ist verlassen. Als die Familie dann noch an einem Schiffsfriedhof vorbeifährt bricht Panik aus.

Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

