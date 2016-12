"Die Geissens" ab 2. Januar mit neuen Folgen bei RTL II

2 weitere Medieninhalte

- Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie - Ausstrahlungsstart am Montag, 2. Januar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Die Geissens sind zurück! In den neuen Folgen begleitet RTL II die Glamour-Familie in ihrem schrillen und rastlosen Alltag. Und es geht wieder heiß her: Der 21. Hochzeitstag von Carmen und Robert steht an, die Familie feiert Halloween vor Curacao und selbstverständlich haben die Geissens auch wieder einige Schätze in petto, die sie für ihre Fans verstecken.

Bei Weltenbummler-Familie Geiss geht es gewöhnlich ungewöhnlich zu. So auch in den neuen Folgen, die Carmen, Robert & Co. in den USA starten. Nach einem Trip ins schöne New York geht es auf Rockys Spuren nach Philadelphia und anschließend über Miami nach Jamaika. Dort, auf der Insel der guten Laune, gibt es dann auch gleich etwas zu feiern: Es ist der 21. Hochzeitstag von Carmen und Robert. Gespeist wird zum Festtag traditionell jamaikanisch. Ob die Köstlichkeiten vom Grill den Geschmack der anspruchsvollen Millionäre treffen?

Eine wahre Horrornacht erwartet die Familie vor Curacao. Geradezu gruselig wird es, denn die Geissens planen eine Halloween-Party auf ihrer Yacht Indigo Star. Und während Carmen und die Kinder fleißig dekorieren, will Robert als Hochseefischer noch schnell den großen Fang machen.

Natürlich verstecken die Geissens in den neuen Folgen auch wieder ihre legendären Schätze! Ob an Land oder im tiefen Ozean: Für ein gutes Versteck ist den Königen der modernen Piraterie kein Weg zu weit und keine Herausforderung zu groß.

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird produziert von Geiss TV.

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" ab Montag, 2. Januar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

