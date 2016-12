Fürst von Sayn-Wittgenstein als Verkoster bei RTL II-Show "Promis am Herd - Wer kocht besser?"

"Promis am Herd - Wer kocht besser?" am Donnerstag 15. Dezember 2016, 20:15 Uhr bei RTL II. Mod. Giovanni Zarrella, Köche: Mike Süsser vs. Frank Oehler, Promis: Lilly Becker, Jürgen Milski, Steffi Brungs, Jana Ina Zarrella, Leon Hoffmann, David Odonkor. Jury: Felicitas Then, Fürst von Sayn-Wittgenstein, Mama Clementina. Weiterer Text über ... Bild-Infos Download

München (ots) - Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein bewertet prominente Kochkünste

- Lilly Becker, Jana Ina Zarrella, David Odonkor, Leon Hoffmann, Stephanie Brungs und Jürgen Milski schwingen den Kochlöffel - Ausstrahlung: Donnerstag, 15. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL II

Ring frei für "Promis am Herd - Wer kocht besser?"! Zwei Spitzenköche treten mit ihren Teams aus prominenten Hobbyköchen in den kulinarischen Wettstreit. Allerdings dürfen sie nicht selbst an den Herd, sondern nur aus der Ferne anleiten. Die wagemutigen Promis müssen unter Zeitdruck ein ihnen zuvor unbekanntes Menü kochen. Eine dreiköpfige Jury rund um Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein bewertet am Ende jeder Runde die Gerichte. Welches Team kann den royalen Gaumen überzeugen?

Die Profiköche Mike Süsser und Frank Oehler coachen in "Promis am Herd - Wer kocht besser?" jeweils ein Team aus drei prominenten Köchen. Die Hobbyköche Lilly Becker, Jana Ina Zarrella, David Odonkor, Stephanie Brungs, Jürgen Milski und Leon Hoffmann ("Berlin - Tag & Nacht") duellieren sich in Einzelrunden mit verschiedenen Mottos. Im alles entscheidenden Finale ringen die Teams gemeinsam mit ihren Coaches um ihre kulinarische Ehre.

Eine dreiköpfige Jury bewertet am Ende jeder Runde die Gerichte. Und die müssen schmecken, denn es gilt den royalen Gaumen von Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein und seine Jurykolleginnen von den eigenen Kochkünsten zu überzeugen.

"Promis am Herd - Wer kocht besser?" am Donnerstag, 15. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL II

