RTL II zeigt die "Bourne"-Trilogie mit Matt Damon

1 weiterer Medieninhalt

"Die Bourne Identität": Jason Bourne (Matt Damon) wird von der CIA durch Europa gejagt. Sendetermin: Freitag, 09.12.2016 um 20:15 Uhr bei RTL II. © RTL II - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlich beschränkt auf die Bewerbung der Sendung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 Bild-Infos Download

München (ots) - Der Thriller "Die Bourne Identität" machte Oscar-Preisträger Matt Damon ("Der Marsianer") über Nacht zum Actionstar. Mit "Die Bourne Verschwörung" und "Das Bourne Ultimatum" folgten in den kommenden Jahren zwei nicht weniger erfolgreiche Fortsetzungen. RTL II zeigt alle drei Teile der "Bourne"-Trilogie.

"Die Bourne Identität": Ein Unbekannter wird schwer verletzt mitten im Meer von einem Fischerboot entdeckt. Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Vergangenheit erinnern. Als unter seiner Haut ein Implantat mit einer Schweizer Bankkontonummer gefunden wird, macht er sich auf den Weg nach Zürich. Dort findet er heraus, dass er unter dem Namen Jason Bourne als Agent im Staatsdienst sowie als Auftragskiller tätig gewesen sein muss...

Sendetermin: Freitag, 09. Dezember, 20:15 Uhr bei RTL II

"Die Bourne Verschwörung": Noch immer an Gedächtnislücken leidend, versucht Jason Bourne mit seiner Freundin Marie in Indien Frieden zu finden. Doch die Vergangenheit holt ihn bald in der Gestalt eines Auftragskillers wieder ein. Um das Geheimnis um seine Vergangenheit zu lüften reist Bourne nach Europa, wo man ihm den Mord an zwei ehemaligen Agentenkollegen anhängen will. Wer steckt hinter der Verschwörung?

Sendetermin: Freitag, 16. Dezember, 20:15 Uhr bei RTL II

"Das Bourne Ultimatum": Der flüchtige Ex-Geheimagent Jason Bourne versucht, das Rätsel um seine Vergangenheit zu lösen. Als er zufällig auf den Journalisten Simon Ross aufmerksam wird, der dabei ist das Geheimnis um seine Identität zu lüften, trifft er sich mit ihm in London. Ross verrät Bourne, dass er einen Informanten hat. Bevor er aber seine Quelle preisgeben kann, wird der Journalist von der CIA getötet...

Sendetermin: Freitag, 23. Dezember, 20:15 Uhr bei RTL II

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell