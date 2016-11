Ab heute bei RTL II YOU: "BERLYN"

Wohnen zusammen in der "BERLYN"-WG von RTL II YOU: Taynara, Ruben, Anouschka, Jimi Blue und Ivana / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTL II/RTL II/Markus Nass" Bild-Infos Download

- Ab 30. November täglich um 22:15 Uhr bei RTL II YOU - Startfolge um 23:15 Uhr auch im TV bei RTL II - Mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Tänzerin Ivana Santacruz, Model Taynara Wolf, Bloggerin Anouschka Marlene, Fotograf Ruben Fees - RTL II YOU ist im iOS App Store, Google Play Store, via Amazon Fire TV und über PC verfügbar

Heißer kann eine WG kaum sein: Jungschauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Model Taynara Wolf, Bloggerin Anouschka Marlene, Tänzerin Ivana Santacruz und Fotograf Ruben Fees leben zusammen in einer Luxus-WG mitten in Berlin. Die jungen Trendsetter lassen die Zuschauer täglich an ihrem Leben teilhaben und geben exklusive Insights aus den heißesten Clubs, Stores, Konzerten und Premieren der Trendmetropole. "BERLYN" ist die neue Selfie-Soap aus der Hauptstadt - täglich bei RTL II YOU!

Der wohl bekannteste Mitbewohner der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft: Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht. Ab dem 30. November können seine Fans täglich ganz nah bei ihrem Idol sein. Denn der Teenie-Star nimmt die Zuschauer überall mit hin und gewährt ganz exklusive Einblicke in sein aufregendes Leben. Gemeinsam mit anderen Promis und erfolgreichen Bloggern teilt sich Jimi Blue eine luxuriöse 7-Zimmer-Wohnung in Prenzlauer Berg in Berlin. Und seine Mitbewohnerinnen sind echter Hingucker: Ivana Santacruz ist ein gefeierter YouTube-Star und begeistert ihre Fans mit aufwändigen Tanzvideos. Taynara Wolf ist ein begehrtes Model und Anouschka Marlene eine erfolgreiche Bloggerin. Komplettiert wird die WG von dem Berliner Fotografen Ruben Fees.

Wer versteht sich besonders gut? Und bei wem fliegen die Fetzen? All das können die Zuschauer täglich bei "BERLYN" bei RTL II YOU sehen. Nach "MJUNIK" und "dailyCGN" ist "BERLYN" das dritte eingenproduzierte Vlogging-Format bei RTL II YOU. Die drei Soaps richten sich vor allem an eine junge weibliche Zielgruppe.

Produziert wird die neue Selfie-Soap von VICE Media GmbH.

"BERLYN" läuft täglich um 22:15 Uhr bei RTL II YOU

Die Startfolge gibt es auch im TV, um 23:15 Uhr bei RTL II

