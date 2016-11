"Die Geissens" - Schlittschuhlaufen bei 29 Grad

1 weiterer Medieninhalt

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Die Geissens feiern den 11. Geburtstag von Shania ganz in weiß / Sendetermin, 07.11.2016 um 20:15 Uhr bei RTL II

München (ots) -

- Neue Folge der beliebten Doku-Soap - "Let it snow": Winterliche Geburtstagsfeier in St. Tropez - Sendetermin: Montag, 7. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Im sommerlichen St. Tropez laufen die Vorbereitungen für Shanias 11. Geburtstag auf Hochtouren. Die Villa Geissini wird dafür mit großem Aufwand in ein Winterparadies verwandelt. Außerdem geht die Schatzsuche in eine neue Runde: Der nächste "Roberto Geissini Schatz" wird an einem geheimen Ort versteckt.

Bei den Geissens bahnt sich mal wieder ein spektakuläres Großereignis an. Das erkennt man an den vielen Kisten, dem Kunstschnee und den angemalten Tannenbäumen, die sich im Vorgarten der Villa Geissini stapeln. Der Anlass für diesen ungewöhnlichen Anblick: Shania feiert endlich ihren Geburtstag nach! Und weil Partys bei den Jetsettern immer sehr extravagant zelebriert werden, wird die Residenz der Geissens diesmal in ein winterliches "Snow Tropez" verwandelt. Weil es in den letzten Wochen sehr heiß war und die Familie sich ein bisschen Kälte wünschen, wird der Winter einfach vor die Haustür gebracht. Und so ist Schlittschuhlaufen bei 29 Grad kein Problem für Familie Geiss!

Während alle in den Party-Vorbereitungen stecken, muss auch der nächste "Roberto Geissini-Schatz" seinen Platz finden. Zum ersten Mal verstecken die Geissens eine der heißbegehrten Schatztruhen in Europa. Doch wo genau, verraten sie natürlich nicht, das soll ja schließlich eine Überraschung bleiben. Einen Tipp geben Carmen und Robert allerdings doch: Zum verstecken des Schatzes benötigen sie diesmal einen Bagger.

Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

