RTL II im Oktober: Doku-Soaps, Curvy Supermodel und Serien überzeugen

München (ots) -

- Bis zu 8,0 % MA für "Curvy Supermodel" - "The Walking Dead" punktet mit Eventprogrammierung - 5,9 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - 8,7 Prozent Monatsmarktanteil 14-29: Platz drei unter allen Sendern

RTL II blickt auf einen Monat mit abwechslungsreichen Programmhighlights zurück. Neben dem guten Start von "Curvy Supermodel" konnten vor allem die beliebten Doku-Soaps und das Serien-Event "The Walking Dead" überzeugen.

Zwei bundesweit bekannte RTL II-Familien meldeten sich im Oktober mit neuen Folgen ihrer Doku-Soaps zurück. "Die Reimanns" erzielten mit Geschichten aus ihrer neuen Wahlheimat Hawaii bis zu 7,5 Prozent MA und sehr gute 10,7 Prozent MA bei den 14- bis 29-Jährigen. Die luxuriösen Abenteuer der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" erreichten am Montagabend in der Prime Time bis zu 7,1 Prozent MA.

Der neue TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel" startete erfolgreich: die erste Episode erzielte am Mittwochabend auf Anhieb starke 8,0 Prozent MA und hervorragende 16,5 Prozent MA bei den 14- bis 29-Jährigen. Besonders konnte die neue Casting-Show mit den prominenten Juroren Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow bei den 14- bis 29-jährigen Frauen punkten: Hier wurden Spitzenwerte bis zu 19,6 Prozent MA erreicht. Sowohl in den etablierten wie auch in den sozialen Medien fand die Sendung, die ein realistisches, gesundes Frauenbild vermittelt, viel Zuspruch. Auf rtl2.de und tvnow.de/rtl2 belegt "Curvy Supermodel" bei den Videoabrufen zusammen mit "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" regelmäßig die vorderen Plätze.

Bevor am 05. November die Free-TV-Premiere der sechsten Staffel der Fantasy-Serie "The Walking Dead" startet, zeigt RTL II auch in diesem Jahr die Episoden der vorhergehenden Staffeln als Eventprogrammierung. Im Spätprogramm erreichte die Serie bis zu 14,3 Prozent MA, in der jungen Zielgruppe (14-29) wurden bis zu 26,4 Prozent MA erreicht.

Für Erfolge am Vorabend sorgten auch im Oktober die beiden Serien "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667", die gute Werte von bis zu 11,1 Prozent bzw. 9,6 Prozent MA erreichten. Noch größer war der Zuspruch in der jungen Zielgruppe (14-29), wo bis zu 25,7 bzw. 21,3 Prozent MA geholt wurden. Die gleich im Anschluss ausgestrahlten "RTL II News" erzielten im Oktober bis zu 9,0 Prozent MA und 20,8 Prozent MA (14-29).

Im Bereich Spielfilm konnte RTL II mit der "Jurassic Park"-Reihe überzeugen. Die drei Klassiker erreichten jeweils am Freitagabend zur besten Sendezeit 8,6 Prozent, 6,8 Prozent und 6,5 Prozent MA.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt, 01.10.-31.10.2016, vorläufig gewichtet 29.10.- 31.10.2016. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell