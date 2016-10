Neu bei RTL II: "Sterne von Berlin - die jungen Polizisten"

(v.l.) Nils, Pia, Linda, Eiji und Philipp sind die "Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" ab 21. November neu bei RTL II. Foto: Claudius Pflug / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTL II/Claudius ... Bild-Infos Download

München (ots) - Neue, rasante Polizisten-Soap in 20 Teilen

- Spannende Geschichten aus dem Arbeits- und Privatleben fünf junger Polizisten - Ab Montag, 21. November, werktags um 16:55 Uhr bei RTL II

"Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" ist die neue Vorabend-Soap bei RTL II. Ab dem 21. November um 16:55 Uhr bekommen die Zuschauer einen Einblick in den Alltag einer WG mit fünf Nachwuchspolizisten in Berlin. Sie werden nicht nur bei ihren spannenden Einsätzen begleitet, sondern auch bei allen Höhen und Tiefen des WG-Lebens.

"Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" zeigt fünf Neulinge bei ihren ersten Schritten im echten Polizeileben. Pia, Linda, Eiji, Philipp und Nils haben ihre Polizeiausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ihre erste Stelle als Polizeikommissar treten sie auf dem Berliner Abschnitt 10 an, eine Wache mitten im sozialen Brennpunkt der Hauptstadt. Dort erleben sie nicht nur ihre ersten Einsätze unter realen Bedingungen, sondern kommen sich auch in der gemeinsamen Dienstwohnung privat schnell näher. Ihr unvoreingenommener Blick auf die Polizeiarbeit hilft ihnen, neue Wege zu gehen, führt aber auch immer wieder zu Konflikten mit ihren Vorgesetzen.

Ob eine rasante Verfolgungsjagd mit einem Handtaschendieb, ein brandgefährlicher Einsatz mit aggressiven Straßenschlägern oder die Suche nach einer vermissten Jugendlichen - Pia, Linda, Eiji, Philipp und Nils finden sich in ihrem Alltag als Polizisten regelmäßig in brenzligen Situationen wieder, die es zu meistern gilt. Und auch das Zusammenleben in der WG sorgt ständig für Spannungen unter den Kollegen.

Für moralische Unterstützung sorgen ihre beiden Vorgesetzten Polizeioberkommissar Kai Rusche und seine Kollegin Kriminalhauptkommissarin Martina Maas. Beide sind zwar hart, aber fair und dabei immer korrekt. Trotz aller Sympathien stehen die beiden für eine strikte Trennung von beruflichem und privatem.

"Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" wird von UFA SERIAL DRAMA GmbH produziert. Produzent ist Jonas Baur, Producerin ist Julia Desch.

"Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" - ab 21. November 2016, werktags um 16:55 Uhr bei RTL II

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell