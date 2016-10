Curvy Supermodel: Bodypainting, Umstyling und eine Brautmodenschau für die Top 10

Bodypainting, Umstyling und eine Brautmodenschau für die Top 10: hinten von links nach rechts: Fabienne, Samira, Aurelie, Michaela, Celine. vorne von links nach rechts: Polina, Feenja, Julia, Aurelie, Chethrin, Stella Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

- neue Folge der erfolgreichen Castingshow - Ausstrahlung Mittwoch 20:15 Uhr bei RTL II

Nach dem erfolgreichen Start in der letzten Woche geht "Curvy Supermodel - Echt. Schön Kurvig." am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II in eine neue Runde! Über 5.000 Frauen haben sich beworben, 40 haben es in die erste Sendung geschafft und nun ziehen die Top 10 Kandidatinnen Aurelie, Céline, Chethrin, Fabienne, Feenja, Julia, Michaela, Polina, Samira und Stella in die Modelvilla ein!

In der neuen Episode steht das erste professionelle Fotoshooting für die Damen an und stellt einige der Nachwuchsmodels vor eine große Herausforderung. Auch beim Umstyling wird die eine oder andere Träne vergossen. Obwohl sie zu den zehn schönsten angehenden Curry Models Deutschlands gehören, zweifeln einige Kandidatinnen an sich selbst. Doch sie verfolgen alle ein Ziel: Deutschlands erstes "Curry Supermodel" zu werden und zu zeigen, dass auch Frauen jenseits von Size-Zero auf den Laufsteg gehören!

Einige der Aspirantinnen hatten in ihrer Jugend mit Mobbing zu kämpfen. Motsi Mabuse und Angelina Kirsch möchten den Teilnehmerinnen nun zu neuem Selbstbewusstsein verhelfen. Doch als sie den spektakulären Ort des ersten Shootings verkünden, stockt einigen der Atem: Mitten in der Öffentlichkeit sollen sie zu sich und ihrem Körper stehen. Trauen sich die angehenden Models das jetzt schon zu?

Auch das Äußere der Kandidatinnen wird einer Prüfung unterzogen. Modelagent Ted Linow weiß, worauf es potentiellen Kunden ankommt. Hair- Stylisten und Make-Up-Artists stehen für das große Umstyling bereit. Doch nicht alle Teilnehmerinnen sind von der Typveränderung angetan und Jurorin Angelina Kirsch muss einige Tränen trocknen. Allerdings ist Modelagent Ted vom Verhalten einiger Damen gar nicht begeistert, denn Professionalität ist das A und O im Business.

Um zu prüfen, wer den stärksten Willen hat, in den kommenden Wochen über sich hinaus zu wachsen, hat sich die Jury für die erste Entscheidungsshow eine besonders schwierige Aufgabe ausgedacht. Ein Walk in Brautmode ist für die Models die letzte Chance, Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow davon zu überzeugen, dass sie es verdient haben, weiterzukommen.

Zur Show:

Neue Kurven braucht das Land: In "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." suchen Modezar Harald Glööckler, Multitalent Motsi Mabuse, Curvy Model Angelina Kirsch und Modelagent Ted Linow bei RTL II nach dem Kampagnengesicht von morgen. Der erste TV-Wettbewerb für Models mit gesunden Rundungen erweitert das gängige Schönheitsideal und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Das prominente und fachkundige Jury-Quartett coacht und begleitet die Kandidatinnen, die ihr Können unter anderem bei Fotoshootings, in realen Casting-Situationen sowie auf dem Laufsteg beweisen möchten. Die Gewinnerin startet ihre Karriere mit einem Vertrag bei der renommierten Agentur Mega Model Agency sowie einer Kampagne für ein erfolgreiches Modelabel.

