CMS Presseevent 24. April 2017 - Erfreuliche Wirtschaftsentwicklung in der Gebäudereinigung

CMS Presseevent 24. April 2017: Werner Schulze, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung beim IHO (Industrie-verband Hygiene und Oberflächenschutz) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Hersteller von Reinigungsmitteln mit steigendem Umsatz in 2016 - Probleme durch Gesetzesfolgekosten bleiben

Anlässlich einer Pressekonferenz zur Messe CMS 2017 veröffentlichte der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung (IHO) aktuelle Zahlen hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche der professionellen Reinigung und Hygiene im Bereich der Gebäudereinigung. Die im IHO verbundenen Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln decken rund 92 Prozent des nationalen Marktes ab.

Der Branchenumsatz für professionelle Reinigung und Hygiene in Deutschland betrug im vergangenen Kalenderjahr über 1 Milliarde Euro, wobei mehr als 7.000 Mitarbeiter beschäftigt wurden. Davon entfallen etwa 25 Prozent auf Produkte die im Bereich Gebäudereinigung im Einsatz sind. Mit 4,7 Prozent lagen die Aufwendungen der Branche für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr, trotz eines Rückgangs um 0,2 Prozentpunkte, deutlich über dem Durchschnitt der sonstigen chemischen Industrie. Diesen positiven Zahlen gegenüber stehen jedoch rund 2,5 Prozent Aufwendungen für Folgekosten aus der europäischen Gesetzgebung. Eine Steigerung um 0,3 Prozentpunkte. Bereits 2015 waren diese Ausgaben von 1,5 auf 2,2 Prozent rasant angestiegen und erschweren somit nach wie vor die Rahmenbedingungen für die Industrie.

Die Zahlen belegen, unter den Aufwendungen für Folgekosten der europäischen Chemikaliengesetzgebung leidet offenkundig die Innovationskraft der Branche. Es droht ein Rückgang von Produktneuentwicklungen und noch schlimmer, ein Wegfall von diversen Spezialprodukten. Die Branche der gewerblichen Reinigungstechnik ist auf die Innovationen der Hersteller von Reinigungsmitteln angewiesen. Diese verbessern die Dienstleistungsqualität und sorgen somit für einen gesteigerten Werterhalt. Im Bereich des Gebäudemanagements sind Reinigungs- und Desinfektionsmittel wichtige Faktoren. Spezielle Produkte für individuelle Einsatzbereiche sparen auf lange Sicht hohe Investitionen in sehr kurzen Abständen. Durch mangelnde Hygiene aufgrund fehlender Desinfektionsmittel entsteht darüber hinaus eine Gefahr für den Menschen, etwa Patienten, Dienstleister, Kunden oder medizinisches Personal.

Werner Schulze, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung des IHO, sagte hierzu: "Die kommende CMS hat eine enorme Bedeutung für unsere Branche. Sie ist ein großer Marktplatz auf dem Kunden, Dienstleister und Hersteller ins Gespräch kommen. Es wird wichtig sein, einander für die aktuellen Rahmenbedingungen zu sensibilisieren. Die Messe bietet die Gelegenheit zu zeigen, wie wichtig Produktinnovationen für die gesamte Branche und dass die Mitglieder des IHO wichtige Partner bei der Erfüllung der eigenen Unternehmensziele sind."

Pressekontakt: Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung e.V. (IHO) Ansprechpartner: Eric Buhse Tel: 069 / 2556-1246 Email: buhse@iho.de

Der IHO, mit Sitz in Frankfurt am Main, vertritt die Interessen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller für den Großverbrauch in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 54 Mitgliedsunternehmen gehören die Bereiche Gesundheitswesen, Großküchenhygiene, Gebäudereinigung, Lebensmittelindustrie, Großwäschereien und auch Metallindustrie.

Die Branche der professionellen Reinigungsindustrie setzt in Deutschland über 1 Milliarde Euro um und beschäftigte national mehr als 7000 Mitarbeiter. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen weisen eine überdurchschnittliche Forschungs- und Innovationsquote auf.

Pressekontakt:

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell