Grüne Woche 2017: Russland sieht gute Chancen für Rückkehr zur Grünen Woche

Berlin (ots) - Der russische Vize-Landwirtschaftsminister Evgeny Gromyko hat bei seinem heutigen Besuch auf der Internationalen Grünen Woche Berlin eine Rückkehr zur Messe im kommenden Jahr in Aussicht gestellt: "Die russische Wirtschaft ist sehr an einer Teilnahme der Grünen Woche interessiert. 20 Jahre lang haben wir die Messe erfolgreich als Vermarktungsplattform genutzt. Es besteht eine gute Chance, dass Russland auf der Grünen Woche 2018 wieder dabei ist. Dies ist auch so auf Ministerebene besprochen worden." Aufgrund der gegen Russland verhängten EU-Sanktionen hatte sich das Land nicht zur Grünen Woche 2016 und 2017 angemeldet.

