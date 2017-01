Stage Set Scenery 2017: "Sicherheit bei Produktionen" Thema der Safety in Action-Bühne

Die "Safety in Action"-Bühne in Halle 23 der Stage Set Scenery zeigt vom 20. bis 22. Juni 2017 auf, wie Veranstaltungen und Produktionen erfolgreich und sicherheitsgerecht durchgeführt werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

- Workshop Tanzprävention und Brandschutzdialog - Internationale Expertenrunde zum Thema SIL3 - Meetingpoint Besuchersicherheit versammelt Aussteller mit Themenschwerpunkt Sicherheit - Call for Papers zur Teilnahme am Programm der Safety in Action-Bühne bis 15. Februar 2017

Eines der drängenden Themen der Veranstaltungswirtschaft ist die Frage nach der "Sicherheit bei Produktionen". Die "Safety in Action"-Bühne in Halle 23 behandelt vom 20. bis 22. Juni 2017 in einem breiten Spektrum Gefährdungsschwerpunkte und Präventionsmaßnahmen und bietet Informationen und Praxishilfen für die erfolgreiche und sicherheitsgerechte Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Produktionen an.

Das Programm richtet sich an alle, die am Entstehungsprozess von Veranstaltungen und Produktionen beteiligt sind. An den drei Messetagen werden Alltagssituationen für das Publikum auf der Bühne in Szene gesetzt und praxisnah durch fundierte, didaktisch spannend aufbereitete Vorträge ergänzt.

Am 21. Juni 2017 wird die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am Nachmittag einen Workshop zum Thema Tanzprävention anbieten, der sich speziell an die tanzlehrende Zunft richtet. Der Verein tamed, Tanzmedizin Deutschland e. V. wird dazu passend ebenfalls eine Veranstaltung anbieten. Das Format "Brandschutzdialog" am 20. Juni 2017, sowie ein internationale Expertenrunde zum Thema SIL 3 am 21. Juni 2017 und ein Vortrag zum Thema Notfallsituationen am 22. Juni 2017 - um nur einige Highlights zu nennen, - runden das Programm ab.

Als Partner stehen der StageISetIScenery auch 2017 die Firma xEMP und verschiedene Hoch- und Fachhochschulen sowie andere Institutionen zur Seite. Neu angeboten wird in diesem Jahr eine Simultanübersetzung vom Deutschen ins Englische und umgekehrt.

Aussteller mit dem Themenschwerpunkt Sicherheit präsentieren sich in unmittelbarer Nähe zur Safety in Action-Bühne am Meetingpoint Besuchersicherheit. Der Meetingpoint bietet Fachbesuchern und Ausstellern die ideale Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und beispielsweise Themen, die auf der Safety in Action-Bühne vorgestellt wurden, zu vertiefen.

Call for Papers: Aussteller mit einem Schwerpunkt im Bereich Sicherheit können sich noch bis zum 15. Februar 2017 mit dem Betreff "Call forPapers - Safety in Action-Bühne" per E-Mail an: safety@stage-set-scenery.de für einen Vortrag bewerben.

Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2017 finden Sie unter www.stage-set-scenery.de.

