HIPPOLOGICA Berlin 2016: Sportliche Highlights zum 25. Jubiläum

Berlin (ots) - Die Turnieragenda der HIPPOLOGICA Berlin hält für Pferdesportliebhaber, Reiter und unternehmungslustige Familien alljährlich Sport, Spaß und Spannung bereit - und das seit nunmehr 25 Jahren. 20 Reitsportprüfungen werden die Jubiläumsausgabe der HIPPOLOGICA Berlin vom 15. bis 18. Dezember erneut zum größten Hallenreitturnier Berlins machen.

Mit dabei sind die besten Reiter aus der Region und den umliegenden Bundesländern wie beispielsweise Laura Strehmel und André Thieme. Strehmel gewann kürzlich den Landesmeistertitel der Berlin-Brandenburger Springreiter in Neustadt. Thieme wurde Zweiter bei der DKB-Riders Tour 2016. Im Wettkampf gegeneinander laufen die Reitsportler zur Höchstform auf. Für die Zuschauer auf den Tribünen bedeutet das Nervenkitzel pur.

Premierenparade mit Polo, Ponys und Mini-MASTERS

Die Besucher können sich zum Messe-Jubiläum auf neue sportliche Highlights freuen. So werden die Berliner Messehallen erstmalig zum Austragungsort für das Finale des Skoda-Autopunkt-Falkensee-Spandau-Cup 2016 - eine Ponydressurprüfung der Klasse A*. Für eine einzigartige Atmosphäre sorgt am Donnerstag und Freitag erstmals das PRORA Solitaire Hauptstadt ARENA Polo Turnier.

Auch die kleinsten Pferdesportler kommen auf der HIPPOLOGICA Berlin 2016 ganz groß raus: Am Samstag kann sich der Nachwuchs in Halle 23 zum ersten Mal im Finale der HIPPOLOGICA Mini-MASTERS messen. Der Wettbewerb besteht aus einem Pony-Führzügelwettbewerb und einem Mini-HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup.

Fünf Disziplinen bis hin zur Schweren Klasse

Insgesamt umfasst das Turnierprogramm der HIPPOLOGICA Berlin 2016 fünf verschiedene Pferdesportdisziplinen bis hin zur Schweren Klasse: Spring- und Dressurreiten, Dressurreiten mit Handicap, Voltigieren und Fahrsport.

An allen vier Messetagen finden die HIPPOLOGICA-MASTERS-Prüfungen statt. Von Freitag bis Sonntag laufen Wettkämpfe im Kombinierten Hindernisfahren für Zweispänner (Klasse M). Die beiden Endrunden zum HIPPOLOGICA-Team-Cup am Donnerstag in den Disziplinen Dressur und Springen und der HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup am Freitag bieten weitere Momente zum Mitfiebern.

Am Samstag kann sich das Publikum auf die Dressurkür (Klasse S*) und das Jugend-Mannschaftsspringen der Landesverbände freuen. Ein Messeabschluss voller Adrenalin wird den Besuchern mit dem Großen Preis der HIPPOLOGICA (Springen, Klasse S**) am Sonntag geboten.

Aktuelle Informationen zum Sportprogramm auf der HIPPOLOGICA Berlin sind zu finden unter: www.hippologica.de.

Über die HIPPOLOGICA Berlin

Die HIPPOLOGICA Berlin ist das Pferdesportevent mit dem größten Hallenreitturnier (mit Springprüfungen Kl. S**) in der Bundeshauptstadt. Die Kombination aus Sport, Show und Shopping macht die HIPPOLOGICA Berlin jedes Jahr zum winterlichen Höhepunkt für alle Reiter und Züchter aus der Region. Die 25. HIPPOLOGICA Berlin findet vom 15. bis 18. Dezember 2016 mit einem anspruchsvollen sportlichen und fachlichen Rahmenprogramm statt. Mehr Informationen über die HIPPOLOGICA stehen online unter www.hippologica.de bereit.

