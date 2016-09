Bazaar Berlin präsentiert hochwertiges Kunsthandwerk von allen Kontinenten

1 weiterer Medieninhalt

Mehr als 500 Aussteller aus 62 Ländern laden zu einem spannenden Einkaufsbummel über den Bazaar Berlin ein. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe Berlin GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) -

- Premiere für Aussteller aus Australien und Kuba - "Business Women Forum Palestine" erstmals dabei - Ausstellungsbereich Fair Trade Market ausgebucht - Neue Öffnungszeiten vom 16. - 20. November 2016

Bei zehntausenden treuen Besuchern steigt die Vorfreude: Die Eröffnung des Bazaar Berlin 2016 rückt immer näher. Am 16. November, punkt 10 Uhr, ist es dann soweit. Die große und traditionsreiche Verkaufsausstellung für hochwertiges Kunsthandwerk, Mode, Schmuck und Accessoires aus aller Welt öffnet ihre Tore unter dem Berliner Funkturm. Mehr als 500 Produzenten und Händler aus 62 Ländern laden zu einem spannenden Einkaufsbummel in außergewöhnlicher Basar-Atmosphäre ein.

Bazaar-Projektleiterin Barbara Mabrook: "Auf dem Bazaar Berlin gibt es in diesem Jahr neben Bekanntem und Beliebtem wieder viel Neues zu entdecken. Dazu gehört zum Beispiel Kunsthandwerk aus Australien und Kuba. Nach einer längeren Pause ist auch Argentinien wieder vertreten. Und wer noch einmal die besten Produkte der Modedesignerinnen des ägyptischen Labels Allaga sehen und kaufen will - das vom Bazaar Berlin unterstützte Projekt ist in diesem Jahr mit einer 'Best of'-Kollektion dabei."

Palästinensisches Kunsthandwerk im Fair Trade Market

Premiere haben in diesem Jahr auch kunsthandwerkliche Produkte mit dem Label "Made by Women in Palestine". Dazu gehören Schmuck aus Gold und Silber, außergewöhnliche Accessoires, bestickte Textilien, Schals, Kissenbezüge, Handtaschen, Geldbörsen, Keramik, Glaskunst, Puppen sowie Seifenkreationen aus Bio-Olivenöl. Die Produkte der 20 palästinensischen Unternehmerinnen vereinen Tradition mit Moderne und entsprechen den Kriterien des fairen Handels. Deshalb werden sie auch im Fair Trade Market des Bazaar Berlin präsentiert.

Diesen Ausstellungsbereich für fair gehandelte Produkte gibt es zum dritten Mal. Die Fläche in Halle 15.1 war schon drei Monate vor Messebeginn ausgebucht. Das Thema Fairer Handel steht bei den Besuchern des Bazaar Berlin hoch im Kurs. So lag der Fair Trade Market im Ranking des Besucherinteresses in den vergangenen beiden Jahren jeweils an zweiter Stelle. Die Reihe der Hersteller, Vermarkter und Vereine reicht von A wie Artesanias Chilenas über E wie Engagement Global bis W wie Weltladen A Janela.

Exotische Shoppingmeile und Marktplatz der Kulturen

Das Motto des Bazaar Berlin lautet in diesem Jahr "Einkaufen wie im Urlaub". Zehntausende Besucher aus nah und fern werden an den fünf Messetagen erwartet, um in der einmaligen internationalen Atmosphäre des Bazaar Berlin rechtzeitig vor Weihnachten Geschenke für sich und andere einkaufen zu können.

Ein Blick auf den Geländeplan bestätigt: Hier ist für jeden etwas dabei. Wie auf einem echten Basar können die Besucher in fünf Themenwelten entdecken, stöbern, staunen und natürlich kaufen. Das Angebot reicht vom World Market mit exotischen Waren und landestypischem Kunsthandwerk aus allen Kontinenten (Hallen 13, 14.1, 16, 17, 18) über Art + Style mit individueller Mode, Schmuck und Accessoires (Halle 12) bis zu Natural Living mit vielen Produkten rund um ein gesundes Leben (Halle 15.1). Wer die Ausstellungshalle Living Africa sucht, muss nur dem Ruf der Trommeln folgen (Halle 11.1) und in der Themenwelt Winter at home (Halle 12) erwartet die Besucher ein vorweihnachtliches Ambiente.

Das Wichtigste in Kürze

Öffnungszeiten

Die neuen Öffnungszeiten wurden an die Wünsche der Besucher angepasst: Mittwoch bis Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-19 Uhr

Ort

Messegelände Berlin, Hallen: 11.1, 12, 13, 14.1, 15.1, 16, 17, 18 Eingänge (Tageskassen): Eingang Ost (Halle 14), Eingang Nord (Halle 19)

Ticketpreise 2016

Eintrittskarte* (Tageskasse) 12,50 EUR, Eintrittskarte* ermäßigt für Schüler und Studenten (Tageskasse) 9,50 EUR, Eintrittskarte * (online oder Coupon) 9,50 EUR, Schulklassen (Preis pro Schüler, einmaliger Eintritt - kein Comeback-Ticket) 4,00 EUR

Samstag und Sonntag haben Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt

*Jede der o.g. mit Sternchen markierten Eintrittskarten (Erstbesuch Mittwoch bis Samstag) ist ein Comeback-Ticket und berechtigt zu einem Zweitbesuch an einem Tag der Wahl ab 16 Uhr. Änderungen vorbehalten

Über Bazaar Berlin

Als "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet die internationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck, Textilien und Wohnaccessoires seit 2014 unter dem Namen "Bazaar Berlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November in die Messehallen am Berliner Funkturm, um außergewöhnliche Geschenke aus aller Welt für sich und zum Verschenken zu erwerben. Veranstalter des Bazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH. Mehr unter www.bazaar-berlin.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell