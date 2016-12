"Hand in Hand": NDR übergibt 3,29 Millionen Euro für Hospiz- und Palliativarbeit im Norden

Hamburg (ots) - 3.294.913 Euro und 80 Cent für die Hospiz- und Palliativ-Arbeit im Norden: Das ist das Ergebnis der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". NDR Intendant Lutz Marmor und Elke Haferburg, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzende der Projektgruppe für die Benefizaktion, übergaben am Donnerstag, 22. Dezember, in Kiel einen symbolischen Scheck über die Spendensumme an den Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV). Deren Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Winfried Hardinghaus nahm ihn in Anwesenheit des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig entgegen.

Das Geld kommt zu 100 Prozent dem DHPV und seinen Einrichtungen in Norddeutschland zugute. Es die zweithöchste Spendensumme, die jemals im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" gesammelt wurde. Zwei Wochen lang, bis zum 16. Dezember, hatten alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen und NDR.de über die Hospiz- und Palliativ-Arbeit im Norden berichtet, Projekte sowie Helferinnen und Helfer vorgestellt und zu Spenden aufgerufen.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Ich bin stolz auf unser Publikum! Die diesjährige Benefizaktion 'Hand in Hand' hat ein außergewöhnlich gutes Ergebnis gehabt. Ich danke allen Spendern und den zahlreichen prominenten Unterstützern für ihr Engagement."

Elke Haferburg: "Das Thema unserer diesjährigen Benefizaktion betrifft wirklich jeden. Gerade in einer alternden Gesellschaft ist es wichtig, den Fokus auf ein solches Thema, die Hospiz- und Palliativarbeit im Norden, zu richten. Mit 'Hand in Hand für Norddeutschland' konnten wir ein Zeichen setzen und zu Gesprächen und Diskussionen anregen. Darüber hinaus soll unsere Aktion die so wichtige Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützen."

Prof. Winfried Hardinghaus: "Wir freuen uns über das großartige Ergebnis der Spendenaktion. Auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die unsere vielen Mitgliedseinrichtungen durch die NDR Benefizaktion erfahren haben, hilft uns sehr."

Das Spendenkonto ist noch bis zum 28. Februar 2017 geöffnet (IBAN: DE 47 251 205 100 100 100 100; BIC: BFSWDE33HAN; Empfänger: Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V.). Zuschauer, Hörer und Internet-Nutzer können in allen Banken und Sparkassen sowie über www.NDR.de/handinhand spenden.

