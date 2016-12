Großes Zuschauerinteresse bei Start der neuen "Tatortreiniger"-Staffel im NDR Fernsehen

Hamburg (ots) - Gelungener Auftakt für die neue "Tatortreiniger"-Staffel mit Bjarne Mädel als Heiko Schotte: Beim Start am Mittwoch, 14. Dezember, 22.00 Uhr, im NDR Fernsehen erreichte die Episode "Sind Sie sicher?" im NDR Sendegebiet 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 8,4 Prozent. Bundesweit waren 750.000 Menschen dabei. Die im Anschluss gesendete Folge "Pfirsichmelba" sahen im Norden sogar 400.000 Zuschauer (Marktanteil: 10,8 Prozent), bundesweit waren es 720.000. Diese Folge wurde in der vorangegangenen Staffel erstgesendet und 2016 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Weiter geht es mit dem "Tatortreiniger" am Mittwoch, 21. Dezember, um 22.00 Uhr: Schotty trifft auf die hochschwangere Silke, die ihren Sohn "Özgür" nennen will. Und "Schluss mit Lustig" ist um 22.30 Uhr: Schotty treibt einen Clown in die Sinnkrise.

"Der Tatortreiniger" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH (Produzentin: Kerstin Ramcke, Producer: Wolfgang Henningsen) im Auftrag des NDR. Die Redaktion hatten Philine Rosenberg und Dr. Bernhard Gleim. Die Bücher schrieb erneut Mizzi Meyer, Regie führte Arne Feldhusen.

Pressekontakt:

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell