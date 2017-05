Mainz (ots) - Wirkliche Aufbruchstimmung in NRW! Optimismus, freudige Anzeichen, dass der Strukturwandel gelingt....Allerdings sprechen wir da von den 80er Jahren. Und der Ministerpräsident hieß Johannes Rau (SPD). Es scheint, als sei seitdem im größten und schon deshalb überaus wichtigen Bundesland nicht mehr furchtbar viel Positives passiert. Stattdessen manch wirklich Furchtbares, wie das Unglück bei der Loveparade 2010 und die Kölner Silvesternacht. Und auch bei den profanen politischen Dingen tut sich NRW äußerst schwer, etwa bei der Verschuldung. Ob das in jedem Fall mit der Regierungspartei zu tun hat und hatte, ist schwer zu sagen. Mehr schlecht als recht bemühten sich für die SPD Wolfgang Clement, Peer Steinbrück und, seit 2010, Hannelore Kraft, für die CDU Jürgen Rüttgers, der zumindest für sich in Anspruch nehmen kann, 2005 mit seinem überraschenden Sieg gegen Steinbrück für das vorzeitige Ende der Bundesregierung Schröder/Fischer und den Beginn der Kanzlerschaft Merkels gesorgt zu haben. Kraft war zunächst eine Verlegenheitslösung, dann große Hoffnungsträgerin der SPD, auch für Berlin, als "Mutti Zwo". Aber das wollte sie partout nicht, und vielleicht war das auch besser so. Und nun? Unterliegt die Sozialdemokratin gegen einen wahrhaftig nicht strahlenden CDU-Kandidaten Armin Laschet, wäre das nicht zuletzt ein ganz schwerer Schlag für das Projekt Schulz in Berlin. Unabhängig davon braucht das größte Bundesland eine Aufbruchsregierung, die mit Geld umgehen kann und die Rechtsextremen im Zaum hält. Ob eine Regierung, die so etwas zustande bringt, nun Groko heißt, Jamaika oder Ampel, ist absolut zweitrangig.

