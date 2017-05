Mainz (ots) - Notfallambulanzen sind meist überlastet, Verletzte müssen oft lange warten - ein Missstand mit Ursachen und potenziellen Lösungsmöglichkeiten, die angeblich zu teuer sind. Das ist die eine Sache. Die andere, und auf die kommt es im Kern an: das Phänomen Ich-Bezogenheit, das Phänomen Ellbogengesellschaft, das Phänomen Gewalt, das Phänomen sinkender Hemmschwellen für Aggressivität gegenüber jedweder Form von Autorität. Darum geht es. Wobei es schon eine gesteigerte Form von Absurdität darstellt, wenn Ärzte, die Verletzungen heilen sollen, verletzt werden. Zunehmend attackiert werden auch Polizisten und Rettungskräfte - da greift nun ein eigener Tatbestand -, aber genauso Lehrer, Busfahrer, Mitarbeiter von Arbeitsagenturen und Ämtern. Es war richtig, als Leuchtturmprojekt Polizisten und Rettungskräften besonderen strafrechtlichen Schutz zukommen zu lassen; es wäre auch nicht falsch, dies auf Ärzte auszudehnen, aber am Ende würde das an den Fakten kaum etwas ändern. Es geht um etwas anderes. Vor allem Eltern sind gefragt: Eine Erziehung zu Vernunft und Friedlichkeit, zur Ächtung von Gewalt, die Vermittlung von tragenden Werten - in wessen Ohren das abgehoben klingt, mag bedenken, dass das Gegenteil, nämlich zunehmende Gewaltbereitschaft, im Gefängnis enden kann oder im Grab. Und wenn es im Guten nicht geht, dann muss sich die Justiz aufraffen. Für "einfache" Körperverletzung drohen bis zu fünf Jahren Haft, bei gravierenden Tatumständen oder besonders schlimmen Folgen sind es bis zu zehn Jahren. Davon sollte Gebrauch gemacht werden, wenn es sinnvoll erscheint, und das sollte sich als Warnung auch herumsprechen.

