Mainz (ots) - Uns geht es so gut, dass sogar die Statistiker nicht mehr mit den Berechnungen nachkommen? Ein Schelm, wer bei dieser Nachricht in einem Wahljahr Böses denkt. Ja, es geht uns gut. So gut, dass wir stolz sein dürfen. Am besten aber, ohne hochmütig zu werden. Denn: Es geht uns eben vor allem statistisch gut. Deshalb muss man nicht in Schlechtrednerei verfallen, aber man darf das Zahlenwerk auch nicht unkritisch bejubeln. Zum Beispiel bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs: Manchen Menschen geht es so gut, dass sie zwei oder drei davon brauchen. Der individuelle Wert einer Tätigkeit richtet sich nicht ausschließlich, aber maßgeblich danach, wie sie bezahlt ist. Und danach - nächstes Thema -, was man sich von diesem Geld leisten kann. Das sieht in Ballungsräumen deutlich anders aus als auf dem Land, bei Älteren oft anders als bei Jüngeren. Aber auch die Frage "Was bekommen wir für unsere Steuern?" steckt in den glänzenden Daten. Unsere Schulgebäude, unsere Straßen, unsere digitale Infrastruktur und unsere Armee - um nur vier Beispiele zu nennen - sind vielfach alles andere als glänzend. Was sich schlussendlich völlig verbietet, sind Vergleiche, dass alles trotz der hohen Flüchtlingszahlen ziemlich gut laufe. Da besteht keinerlei Zusammenhang. Im Gegenteil: Die deutliche Mehrzahl der Menschen, die Deutschland aufgenommen hat, wird alimentiert werden müssen. Über lange Jahre. Freuen ist also erlaubt, aber der Politik sei ins Stammbuch geschrieben: Das schöne Geld fällt nicht vom Himmel, sondern wird von Menschen mit guten Ideen und der Bereitschaft zu harter Arbeit erwirtschaftet. Das verpflichtet zu nachhaltigem Umgang damit.

