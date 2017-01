Mainz (ots) - In Deutschland ist man mit dem Ruf nach neuen Regelungen schnell bei der Hand. So auch beim Thema Senioren im Straßenverkehr. Mancher sagt, Senioren sollten verpflichtende Testfahrten machen, Pflichtbesuche beim Arzt abhalten oder gleich ganz aufs Auto verzichten. Ja - es gibt schlimme Unfälle, an denen Senioren beteiligt sind, es kommt zu Geisterfahrten älterer Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn. Ältere Menschen verlieren, das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts, in komplexen Situationen auf der Straße schneller den Überblick als die Jüngeren. Allerdings verunglücken die Senioren-Autofahrer seltener als die Jüngeren. 2015 betrug ihr Anteil an Unfällen mit Personenschaden lediglich 12,9 Prozent. Das muss noch nicht heißen, dass sie die sichereren Fahrer sind - ältere Autofahrer sind schlicht weniger auf der Straße als die Jüngeren. Das wird sich angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren ändern. Doch diese Bevölkerungsgruppe pauschal zu Pflichttests zu verdonnern, wird die Unfallstatistiken mit Verletzten und Toten insgesamt nicht verbessern. Stattdessen sollte man an die Freiwilligkeit appellieren. Ältere Menschen sollen selbst entscheiden, ob und in welchem Abstand sie sich vom Arzt checken lassen. Man kann ihnen nicht die so immens wichtige Mobilität nehmen. Auch sind Senioren heute immer länger fit. Statt die älteren Autofahrer zu gängeln, sollte der Gesetzgeber lieber die Strafen für Smartphone-Benutzung beim Fahren drastisch erhöhen. Das würde für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell