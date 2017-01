Mainz (ots) - Eigentlich sollte schon 2016 eine blaue Plakette für Autos mit einem sehr geringen Schadstoffausstoß die bisherige Rot-Gelb-Grün-Regelung ergänzen. Das Umweltministerium stoppte den Vorschlag aber im August. Vielleicht sollte man nach aktuellen Testergebnissen über die Einführung einer tiefschwarzen Plakette nachdenken. Die Zeitschrift "auto motor und sport" hatte bei einem Renault Captur mit Dieselmotor im Fahrbetrieb einen Ausstoß von Stickoxid (NOx) von 1300 Milligramm pro Kilometer gemessen - das 16,7-fache des Laborgrenzwerts von 80 Milligramm pro Kilometer nach Euro-6-Norm. Der Forscherverbund ICCT stößt nun ins selbe Horn: Autos mit vermeintlich besonders schadstoffarmen Dieselmotoren der Euro-6-Klasse emittieren statt maximal 80 im Realbetrieb 500 Milligramm NOx pro Kilometer. Das ist das Doppelte des NOx-Ausstoßes moderner Lkw, der, anders als der von Pkw, nicht im Labor, sondern auf der Straße ermittelt wird. Fahrer von Dieselautos sind jetzt ebenso erstaunt wie erschrocken, dass ihre Wagen umweltbelastender sein sollen als die gescholtenen (und viel nutzwertigeren) Brummis. Und jetzt? Sollen alle Besitzer von Diesel-Pkw der EU-6-Norm ihre Autos, gekauft im Vertrauen auf deren attestierte Umweltverträglichkeit, verschrotten? Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, müsste der 6. Januar 2017 als Anfang vom Ende des Diesel-Pkw in die Geschichte eingehen. Das Vorhaben, den Schadstoffausstoß nicht nur im Laborbetrieb, sondern auf der Straße auf den 80-Milligramm-Grenzwert zu reduzieren, dürfte von den jetzt veröffentlichten Horrorwerten ausgehend ungefähr so erfolgversprechend sein wie Blei in Gold zu verwandeln.

