Allg. Zeitung Mainz: Nicht genug - Kommentar von Anita Pleic zu zehn Jahren Elterngeld

Mainz (ots) - Die Gründe, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, sind vielfältig. Wer sich in einer immer schnelllebigeren Zeit grundsätzlich gegen Kinder entschließt, der wird sich auch vom Elterngeld nicht überzeugen lassen, Kinder zu bekommen. Die größere Bereitschaft von Vätern, eine gewisse Zeit aus dem Beruf auszuscheiden und so der Partnerin zu ermöglichen im Job am Ball zu bleiben, kann dagegen bei denen, die sich Kinder wünschen, aber Angst vor den absehbaren Folgen (gerade im Job) haben, durchaus helfen. In dieser Hinsicht hat das Elterngeld in den vergangenen zehn Jahren für mehr Sicherheit gesorgt. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail: Immer noch ist es ein weiter Weg dahin, dass Frauen und Männer gleichberechtigt die Erziehung der Kinder übernehmen. Die Elternzeit wird in den allermeisten Fällen immer noch traditionell aufgeteilt. Mütter bleiben ein Jahr oder länger zu Hause, arbeiten dann in Teilzeit, während die Väter das Minimum an Elternzeit in Anspruch nehmen und danach in Vollzeit arbeiten. Deshalb reicht es nicht aus, das Elterngeld zu zahlen. Vielmehr brauchen junge Eltern kinderfreundliche Arbeitszeitmodelle, Karrierechancen auch in Teilzeit und Betreuungsplätze. Junge Eltern müssen die Möglichkeit haben, Familie und Beruf miteinander verbinden zu können. Nicht zuletzt ist es schier unglaublich, dass wir im Jahre 2017 immer noch darüber reden, dass das deutsche "Idealbild" einer Mutter vorsieht, dass diese zu Hause bleibt. Es kann nicht sein, dass sich junge, gut ausgebildete Frauen erklären müssen, wenn sie arbeiten wollen. In einer modernen Gesellschaft ist das schlichtweg unfassbar.

Pressekontakt:

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell