Mainz (ots) - Klaus Töpfer ist ein alter Fahrensmann, er hat fast alles erlebt, was es in der Politik zu erleben gibt, und er muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Mithin: eine gute Wahl, um beim Megathema Atommüll-Endlagerung eine führende Rolle zu spielen - im "Nationalen Begleitgremium". Ein hochtrabender Begriff, der ein Höchstmaß an Hilflosigkeit kaschieren soll. Die Regierung ist guten Willens, aber für die Endlagerfrage gibt es keine Lösung im eigentlichen Sinn, sondern bestenfalls Notbehelfe. Überhaupt war das von Anfang die Lebenslüge der Atomkraft: Sie löst in Wahrheit nichts, sondern schafft völlig inakzeptable Risiken. Siehe Tschernobyl, wo jetzt, 30 Jahre nach dem GAU, der sichere Einschluss der Ruine trotz Unmengen von Geld - des europäischen Steuerzahlers - kaum gelingt. Brachial kleingeredet wurde sehr lange auch das Risiko Atommüll. Er muss nun in sogenannten Zwischenlagern geparkt werden, eine hoch brisante Farce, eine Erblast, die vielen kommenden Generationen aufgebürdet ist. Die Energiewende war eine existenziell wichtige Entscheidung; dass der Transport von Windenergie nun Probleme macht, steht auf einem anderen Blatt. Umso erschütternder zu sehen, dass unsere unmittelbaren Nachbarn in Frankreich nicht von der Atomkraft lassen wollen, und dass die Bürger dort kaum Problembewusstsein entwickeln. Zu Letzterem trägt nicht unerheblich bei, dass ein Großteil der Heizungen in französischen Haushalten elektrisch betrieben werden - mit Atomstrom, der den Menschen äußerst günstig offeriert wird.

