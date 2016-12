Mainz (ots) - Michael P. ist ein Mensch. Und Menschen machen Fehler. Sie tun das in der Regel dann, wenn sie unter Druck sind. Oder wenn sie sich nicht mehr konzentrieren, weil sie sich langweilen. Weil sie fatalerweise denken, sie hätten die Sache im Griff und alles sei reine Routine. Das ist die größte Gefahr. So war es auch beim Zugunglück in Bad Aibling: Nun sind zwölf Menschen tot, fast 90 wurden verletzt. Viele der rund 800 Helfer, die damals im Einsatz waren, leiden bis heute unter den Folgen. Das Seltsame: Michael P. galt als vorbildlicher Fahrdienstleiter. Er arbeitete seit 2000 in seinem Beruf und kannte die Strecke. Seit 2004 betreute er auf dem Abschnitt Züge. Aber genau das war offenbar das Problem: Michael P. nahm das Risiko seines Berufes auf die leichte Schulter, trotz oder gerade wegen seiner langjährigen Routine. Jedenfalls ignorierte er das Handyverbot an seinem Arbeitsplatz. Die Polizei ermittelte, dass er rund 70 Prozent seiner Arbeitszeit mit einem Online-Spiel verbracht hat. Das Rekrutieren von Kriegern, der Kauf von Waffen, das Töten von Dämonen - "Dungeon Hunter 5" brachte Spannung in die triste Welt des Stellwerks. So verrutschte P. in der Zeile des Kreuzungsplans, ignorierte die Warnungen des Systems, drückte schließlich unter Druck die falsche Notruftaste. Dafür geht er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis und muss bis an sein Lebensende damit zurechtkommen, für den Tod von zwölf Menschen verantwortlich zu sein. Der Fall zeigt: Das beste Warnsystem nützt nichts, wenn der Mensch seine Verantwortung nicht ernst nimmt. Die menschliche Selbstüberschätzung - sie bleibt auch in Zeiten exakter Technik die größte Gefahr.

