Mainz (ots) - Noch vor gut zehn Jahren sind die Deutschen "ins Internet gegangen". Die Formulierung drückte aus, dass es den Unterschied zwischen einer echten und einer virtuellen Welt gibt. Gab - um korrekt zu bleiben. Denn der Unterschied ist bei einem Großteil bereits verschwunden. Das liegt am Fortschritt der Geräte. Immer mehr nutzen das Internet auf dem Handy, dazu kommen iPads und Laptops. Die Entwicklung wird noch weiter in die Richtung gehen, denn wir bewegen uns auf das "Internet der Dinge" zu. Dann wird der Kühlschrank mit dem Supermarkt-Computer kommunizieren und eigenständig Milch bestellen. Auch sonst wird es kaum einen Lebensbereich geben, in dem wir nicht im Internet sind. Natürlich verändert das unser Bewusstsein. Wie es das tut, da steht die Forschung noch am Anfang. In einer entscheidenden Szene der Romanserie fragt der Zauberschüler Harry Potter den Schulleiter, ob das, was gerade passiert sei, real war oder nur in seinem Kopf stattgefunden hat. Albus Dumbledore antwortet: "Es war nur in Deinem Kopf, aber heißt das, dass es nicht real war?" Was im Netz, also letztlich nur in seiner Wirkung auf uns stattfindet, wird - ob man das mag oder nicht - unsere Gesellschaft immer mehr bestimmen. Daher werden Regeln fürs Internet notwendig. Zum einen ist jeder selbst gefragt, im Netz so anständig zu bleiben, wie es auch im echten Leben verlangt wird. Zum anderen wird der Gesetzgeber Streitfragen regeln müssen. Der Glaube an eine absolute Netzfreiheit stammt noch aus den Tagen, in denen man ins Internet gegangen ist.

