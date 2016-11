Mainz (ots) - Es waren - wieder mal - patente Leute, die immer grüßten und sich entschuldigten, wenn sie einen Behindertenparkplatz blockierten. Und das alles im beschaulichen Hildesheim. Auch die Salafistenszene in Deutschland hat Kreide gefressen, wie so viele Rechts- und Linksextremisten in diesem Land: scheinbare Biedermänner als Brandstifter. Bedeutet: Die Gefahr lauert oft da, wo man sie niemals erwartet. Somit bleibt Aufmerksamkeit unerlässlich. Mit Denunziantentum hat das nichts zu tun. Moscheen spielen bei dieser Gefahr offenkundig eine zentrale Rolle. Dieser Befund ist schmerzlich für diejenigen Muslime, die in der Moschee ausschließlich ihre Religion leben, und diejenigen Christen, die das unterstützen. Nachbarschaftliches Verständnis hilft gegen Gefahren - was nicht bedeutet, dass man Erscheinungen wie etwa der Vollverschleierung nicht kritisch bis ablehnend gegenüberstehen dürfte. Die deutschen Behörden müssen aus Gründen der Sicherheit wissen und verstehen, was in Moscheen vor sich geht, wes Geistes Kind Imame sind und wer als Partner für islamischen Religionsunterricht akzeptabel ist. Bei der Bekämpfung von Terror ist internationale Zusammenarbeit alternativlos, auch solche von Geheimdiensten, auch und gerade die Kooperation mit den Amerikanern, auch wenn die mal - das ist nicht flapsig zu verstehen - ein Kanzlerinnen-Handy abgehört haben. Und wenn die Salafisten in Seminaren, Predigten und Vorträgen zum Hass gegen "Ungläubige" aufstacheln, dann müssen Hildesheimer, Garmischer und Flensburger Elternhäuser, Schulen, Volkshochschulen, Vereine und Freundeskreise dagegenhalten mit allem, was sie haben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell