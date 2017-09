Neue Westfälische (Bielefeld): Nationalisten zerfleischen sich selbst Die AfD bleibt gefährlich Miriam Scharlibbe

Bielefeld (ots) - Dass sich die AfD wenige Tage nach der Wahl spaltet, dürfte manchem Kritiker ein hämisches Grinsen entlocken. Dabei ist der Streit in der Partei der Radikalen weder überraschend noch ein Grund zur Erleichterung. Frauke Petry hat immer behauptet, Vertreterin eines bürgerlichen Flügels zu sein. Aber es darf bezweifelt werden, ob es diese gemäßigten Stimmen innerhalb der AfD überhaupt gibt. Vor allem aber ist die bisherige Parteichefin eines sicher nicht: harmlos. Unter ihrer Führung entwickelte sich die Partei zu einer gefährlichen Gruppe von Hetzern, die ihre ganze Kraft darauf verwendet, Menschenrechte mit Füßen zu treten. Wenn Petry jetzt ihren Kindern nicht mehr in die Augen sehen kann, falls sie Mitglied dieser Gruppe bleibt, stellt sich doch die Frage, wie sie das in den vergangenen zwei Jahren geschafft hat. Jahre, in denen Petry selbst den Begriff des "völkischen" wieder salonfähig machen wollte, während Björn Höcke die Opfer des Holocausts verunglimpfte. Petry hat es auch nicht gestört, mit der AfD in den Bundestag einzuziehen - nach einem islam- und frauenfeindlichen Wahlkampf. Welche Ziele sie gerade jetzt mit der Loslösung von der Partei verfolgt, bleibt unklar. Petrys Moralvorstellungen und Weltansichten sind aber mehr als deutlich geworden. Die demokratischen Parteien dürfen sich von diesem Manöver nicht ablenken lassen. Die AfD bleibt gefährlich.

