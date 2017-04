Neue Westfälische (Bielefeld): Französische Präsidentschaftswahlen Wochen der Wahrheit Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Macron oder Le Pen - das ist nun nach dem ersten Präsidentschaftswahlgang in Frankreich die Frage. Nach der Stichwahl in 14 Tagen werden wir in Deutschland wissen, wie es um die Zukunft Europas bestellt ist. Zunächst aber haben die Franzosen uns in jedem Fall schon einmal die Botschaft übersandt, dass sie jedenfalls ein "Weiter so" nicht wollen. Die entscheidende Frage der Stichwahl in 14 Tagen wird sein, ob sie die Zukunft tatsächlich in einer Rückkehr zu nationaler - schlimmer noch: nationalistischer - Politik der Abschottung sehen oder ob sie die Chancen erkennen, die ein starkes Frankreich in einer starken Europäischen Union entwickeln könnte. Gestern jedenfalls haben die - ehemals - etablierten Parteien und Bündnisgruppen ihre Kandidaten nicht in den zweiten Wahlgang gebracht. Die Franzosen bevorzugen statt dessen ganz offensichtlich einen liberalen Kandidaten wie Macron, der sich ausreichend weit von diesen alten Strukturen entfernt zu haben scheint. Sie wollen es wohl mit ihm versuchen. Es werden bis zur Stichwahl am 7. Mai zwei Wochen der Wahrheit werden. Auch für Deutschland übrigens. So sehr Franzosen eine umfassende Reorganisation von Politik und Wirtschaft brauchen, so sehr werden wir Deutsche uns damit beschäftigen müssen, unsere wirtschaftliche und politische Stärke zugunsten einer stärkeren Zusammenarbeit mit Frankreich zu disziplinieren. Denn nur eine starke deutsch-französische Achse sichert die europäische Integration - und damit Frieden und Wohlstand des alten Kontinents.

