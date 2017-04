Neue Westfälische (Bielefeld): Bundespräsident Steinmeier zu Gast beim Bethel-Jubiläum Lust auf mehr Ingo Kalischek

Bielefeld (ots) - Der Auftakt ist geglückt - und wie: Bethel startet fulminant in das Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag. Zum Auftakt ist es den Bodelschwinghschen Stiftungen gelungen, den frisch gebackenen Bundespräsidenten nach Bielefeld zu locken. Und der präsentierte sich als authentischer und feinfühliger Gast. Über was hätte Frank-Walter Steinmeier nicht alles referieren können? Wohl kaum ein Politiker vermittelte in den weltweiten Krisen zuletzt so viel wie der frühere deutsche Außenminister. Auch in seinem neuen Amt präsentiert er sich bislang als deutlich vernehmbares Staatsoberhaupt. In Bethel aber war davon nur wenig zu spüren. Steinmeier hörte zu, setzte sich während des anschließenden Empfangs im Bielefelder Assapheum an verschiedene Tische und suchte das Gespräch. Der Mann, der sonst auf Autokraten in der ganzen Welt einredet, ließ in Bethel die Anderen sprechen: die jungen und alten Bewohner, Organisatoren und Freunde. Dafür verlängerte Steinmeier spontan seinen Aufenthalt in Bielefeld. Zu Beginn des Jubiläumsjahres zeigte sich in Bethel ein Bundespräsident auf Augenhöhe. Nicht er stand im Mittelpunkt, sondern der Bewohner. Das macht Lust auf mehr, wir dürfen gespannt sein.

