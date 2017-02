Neue Westfälische (Bielefeld): medien-info: NRW-Ministerpräsidentin Kraft offen für TV-Diskussionsrunde unter Einschluss der AfD

Bielefeld (ots) - NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet sind offen für eine TV-Wahlkampfrunde der Spitzenkandidaten unter Einschluss der AfD. Nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe) geht aus einer Wahlkampf-Vereinbarung zwischen den Landesverbänden von SPD und CDU hervor, dass sie die Zusammensetzung einer solchen Runde den veranstaltenden TV-Sendern überlassen wollen. In der Vergangenheit hatte Kraft es mehrfach abgelehnt, gemeinsam mit Vertretern der rechtspopulistischen AfD im Fernsehen aufzutreten. In TV-Talkrunden tritt sie nach wie vor nicht gemeinsam mit AfD-Vertretern auf. Aus der Wahlkampf-Vereinbarung geht außerdem hervor, dass es nur ein Spitzenduell im Fernsehen zwischen Kraft und Laschet geben soll.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell