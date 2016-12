Neue Westfälische (Bielefeld): Paderborn-Präsident Finke: DFB und DEL behandeln 3. Liga stiefmütterlich

Bielefeld (ots) - Schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und den Deutschen Fußball Bund (DFB) erhebt der Präsident des Drittligisten SC Paderborn, Wilfried Finke. Viele Vereine in der dritten Liga hätten wirtschaftliche Probleme, sagte er der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). "Die 3. Liga ist wirtschaftlich eine Katastrophenliga, die von DFB und DFL finanziell stiefmütterlich behandelt wird", sagte der erfahrene Fußball-Präsident wörtlich und wollte das ausdrücklich nicht nur auf seinen Verein bezogen sehen. Seit 18 Jahren ist er in verantwortlicher Position bei dem Drittligisten aus Ostwestfalen tätig und hat nach einem Rücktritt im Frühjahr erst vor wenigen Tagen wieder das Präsidentenamt übernommen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell