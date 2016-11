Neue Westfälische (Bielefeld): Lambsdorff: Die EU braucht ein eigenes FBI

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, fordert eine stärkere gemeinsame Sicherheitspolitik der EU. "Unser Ziel ist, aus Europol eine Art europäisches FBI zu machen", sagte der FDP-Politiker der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). Diese Behörde solle "mit den nationalen Polizeibehörden zusammen gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität kämpfen". In der Sicherheitspolitik sei "Europa bisher ein zahnloser Tiger, auch weil England immer alles blockiert hat". Die EU solle die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden, dies sei die Forderung der FDP. "Wir sind an einem Punkt, wo der Prozess von beiden Seiten als zutiefst unehrlich angesehen wird", so Lambsdorff. "Wir wollen stattdessen eine neue, auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen begründete Agenda, also einen Grundlagenvertrag für eine pragmatische Zusammenarbeit. Dies ist der bessere Weg."

