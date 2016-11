Neue Westfälische (Bielefeld): Mittelstandssprecher Ohoven: "Deutsche Unternehmer haben das Image von Mördern oder Betrügern"

Bielefeld (ots) - Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, beklagt das Image der deutschen Unternehmer. "Sehen Sie sich einen durchschnittlichen Tatort an. Die Unternehmer sind immer die Mörder oder Betrüger, mindestens aber unsympathisch", sagte Ohoven der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe). Als Unternehmer habe man leider hierzulande ein Negativ-Image. "Da herrschen Neid und Missgunst", so der Verbandssprecher. Die Unternehmer in Deutschland müssten sich trauen, ihre Meinung zu äußern. "Die Mittelständler müssen auch mal deutlich werden. Aber komischerweise gibt es selbst bei Unternehmern eine Autoritätshörigkeit. Dann muss man sich nicht wundern, dass die Menschen wählen, was sie wählen", so Ohoven. "Wir müssen erreichen, dass die Politiker uns Unternehmern zuhören."

