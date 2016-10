Neue Westfälische (Bielefeld): MdB Carsten Linnemann: "Es gibt eine allgemeine Elitenverdrossenheit"

Bielefeld (ots) - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, nimmt die jüngsten Umfrageergebnisse, die die Union im Bund unter 30 Prozent sehen, sehr ernst. "Es braut sich in Deutschland etwas zusammen", sagt der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Mittwochausgabe). Es gibt eine allgemeine Elitenverdrossenheit", fügt er hinzu. Alle seien gefragt, diesen Spalt zu schließen. "Die Parteien müssen sich wieder unterscheiden können", ist seine Forderung an das politische Berlin.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell