Neue Westfälische (Bielefeld): "Fans kann man nicht kaufen"

Bielefeld (ots) - Rekordtransfers, Rekordeinnahmen, Rekordeinschaltquoten - der Fußball scheint sich auf Erfolgskurs zu befinden. Doch viele Fans sehen das anders. Sie werfen den Vereinen hemmungslose Kommerzialisierung vor. Das wird am aktuellen Beschluss, Spiele auf den Sonntagmittag zu terminieren, deutlich. Der Bielefelder Forscher Andreas Zick warnt deshalb: "Fans kann man nicht kaufen", sagte er der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe). Der Sozialpsychologe an der Universität Bielefeld und Berater der DFL, sieht, dass sich Vereine und Fans immer weiter voneinander entfernen. "Wo viel Geld im Spiel ist, entkoppelt sich der kommerzielle Fußball von der Fankultur", erklärt er. Fankultur könne nicht allein davon leben, dass ein Verein ein gigantisches Wirtschaftsunternehmen ist.

