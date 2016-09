Neue Westfälische (Bielefeld): EU-Kommissar Oettinger: "Europa muss den FC Bayern kopieren"

Bielefeld (ots) - EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) sieht Europa in Sachen Dynamik im Nachteil gegenüber Asien und den USA. Der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe) sagte er: "Da müssen wir besser werden. Das ist wie im Sport. Wir müssen mehr trainieren, schneller werden, besser harmonieren, Doppelpass spielen." Wenn im Fußball Schalke unten, Bayern oben und der VfB Stuttgart abgestiegen sei, wisse man, es liegt an Leistung, Schnelligkeit und Teamgeist. "Kurz: Wir müssen die Bayern kopieren", so Oettinger.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell