VITRONIC sorgt für intelligente Frachtabwicklung bei der Lufthansa Cargo AG

Wiesbaden / Frankfurt am Main (ots) - VITRONIC, eines der weltweit führenden Unternehmen in der industriellen Bildverarbeitung, hat für die Lufthansa Cargo AG eine innovative Lösung zum automatischen Erfassung von Luftfracht bereitgestellt. Insgesamt zehn Volumen-Scannersysteme übernehmen bei der Frachtannahme an sechs Standorten der Airline in Frankfurt, München, New York JFK, Chicago, Los Angeles und Johannesburg das Vermessen und Wiegen von Frachtstücken. Weitere Systeme sollen in der nächsten Ausbaustufe folgen, darunter auch Standorte in Asien.

Als erste europäische Frachtfluggesellschaft setzt Lufthansa Cargo auf intelligente Frachtannahme. So vermessen die neuen Systeme Frachtstücke hochpräzise und auf Basis von Lasertechnologie. Eine integrierte Waage bestimmt gleichzeitig das Gewicht. Zu den Vorteilen zählen dabei Zeitersparnis und effizientere Abläufe. Zudem übermitteln die Systeme alle Daten und Bilder von jedem erfassten Frachtstück an die IT-Strukturen der Airline. Diese Informationen werden dann weiter genutzt, etwa zur Dokumentation oder zur Rechnungslegung.

"Der Einsatz von smarten Technologien ist ein wichtiger Baustein, um Sendungen effizienter abzuwickeln. Weiterhin schaffen wir damit die Basis, um zukünftige Innovationen in die Systeme zu integrieren und unser weltweites Netzwerk zu stärken", sagt Jochen Schmidt, Projektleiter, Lufthansa Cargo AG.

"Wir freuen uns sehr, die Lufthansa Cargo mit unseren Systemen auf ihrem Erfolgskurs zu unterstützen. Diese liefern einen wichtigen Beitrag, um operative Abläufe zu optimieren und gleichzeitig mehr Transparenz entlang der gesamten Prozesskette herzustellen", erklärt Torben Posert, Head of Sales Logistics, VITRONIC.

Mit einem Transportvolumen von rund 1,6 Mio. Tonnen Fracht- und Postsendungen sowie 8,4 Mrd. verkauften Frachttonnenkilometern im Jahr 2015 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 4.600 Mitarbeiter weltweit.

