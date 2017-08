Erfurt (ots) - Aus einer erfreulichen Anzahl und inhaltlichen Vielfalt neuer Drehbücher für jüngst im Kino aufgeführte Kinderfilme konnte eine Expertenjury in diesem Jahr die Nominierungen für den "Kindertiger 2017" bestimmen. Die zehnte Ausgabe des Drehbuchpreises von VISION KINO und KiKA wird am 10. November in Berlin verliehen.

Die möglichen Preisträger sind: "AUF AUGENHÖHE" von Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf - hervorgegangen aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm", "KÖNIG LAURIN" von Matthias Lang basierend auf einer Südtiroler Sage und "NUR EIN TAG" von Martin Baltscheit nach dem gleichnamigen Kinderbuch.

Über die Nominierungen entschieden KiKA-Redakteur Carsten Schulte, Nicola Jones als Festivalleiterin Goldener Spatz, Geolino-Chefredakteur Martin Verg sowie die Geschäftsführerin von VISION KINO Sarah Duve.

Wie auch in den vergangenen Jahren bestimmt nun eine Kinderjury im Alter von elf bis zwölf Jahren, welche Autorin bzw. welcher Autor das von der Filmförderungsanstalt (FFA) gestiftete Preisgeld erhält. Sie sind auch diejenigen, die bei der Preisverleihung in Berlin verkünden: "Der Kindertiger 2017 geht an...".

Bereits zum zehnten Mal verleihen VISION KINO und der Kinderkanal von ARD und ZDF den Drehbuchpreis "Kindertiger". Die Auszeichnung wird an das beste verfilmte Drehbuch eines Kinderfilms verliehen, der bereits regulär im Kino aufgeführt wurde. Im vergangenen Jahr konnte sich Drehbuchautor Gerrit Hermans mit "DER KLEINE RITTER TRENK" über die Auszeichnung freuen.

Die Nominierung ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Autorin bzw. der Autor des besten Drehbuchs erhält zusätzlich 15.000 Euro für die Entwicklung eines neuen Kinder- oder Jugendfilm-Drehbuchs. Die Gelder stellt die Filmförderungsanstalt/FFA zur Verfügung, die den Preis zusammen mit VISION KINO und KiKA 2008 ins Leben gerufen hat.

Die feierliche Preisverleihung findet am 10. November 2017 zusammen mit der Eröffnung der SchulKinoWoche Berlin statt.

