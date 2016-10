Erfurt (ots) - Wer träumt nicht manchmal davon, in die Haut eines anderen zu schlüpfen? Als er umziehen muss, nutzt der eher uncoole Rik die Chance, sich ein neues Image zuzulegen - mithilfe seines Vaters, den er durch Gerüchte vom Buchhalter zum Mafiaboss macht. Ob die Lüge auffliegt, erzählt KiKA in der LOLLYWOOD-Premiere von "Little Gangster" (NDR) am 21. Oktober um 19:30 Uhr.

Vater und Sohn - das Loser-Gespann

Rik Boskamp (Thor Braun) und sein Vater Paul (Henry van Loon) gehören nicht zu den beliebtesten Bewohnern der Nachbarschaft. Da Paul eher tollpatschig ist, werden beide von den Jungen aus der Nachbarschaft immer wieder gehänselt und gemobbt. Riks Wunsch, sein Vater möge selbstsicherer und stärker sein, scheint unerreichbar.

Ein Mafia-Film führt zur Verwandlung

Als sein Vater befördert wird und die kleine Familie daher umziehen muss, wittert Rik seine Chance. Inspiriert durch einen Mafia-Film denkt sich der Elfjährige aus, sein Vater sei ein fieser Mafiaboss - und ändert kurzerhand den Familiennamen in "Boskampi", dem Namen einer bekannten Mafiafamilie. In der neuen Schule und der neuen Nachbarschaft schürt er Gerüchte über die üble Vergangenheit seines Vaters und wird selbst zum selbstbewussten Protzer. Doch was passiert, wenn diese Lügengeschichten auffliegen und es ein Wiedersehen mit seinen früheren Mitschülern gibt?

"Little Gangster" basiert auf dem niederländischen Jugendbuch "De Boskampi's" der Autorin Marjon Hoffman. Die Umsetzung als zugleich spannenden wie witzigen Spielfilm lag in den Händen des Regisseurs Arne Toonen.

KiKA zeigt den Spielfilm "Little Gangster" am 21. Oktober um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.

